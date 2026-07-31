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Oso Sorprende a Personas Durante Carrera en la Sierra de Arteaga

Un oso sorprendió a personas durante una carrera que se realizaba en la Sierra de Arteaga.

Oso Sorprende a Personas Durante Carrera en la Sierra de ArteagaUsuarios captaron el momento en que un oso paseaba por un paraje mientras se realizaba una carrera. Foto: Tiktok Toto Salas

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¡Increíble! Un oso interrumpe una carrera en la Sierra de Arteaga, dejando a los participantes asombrados. Conoce cómo se desarrolló este inusual evento.

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