Oso Sorprende a Personas Durante Carrera en la Sierra de Arteaga

La presencia de un oso sorprendió a personas que participaban en una carrera que se llevó a cabo el pasado fin de semana en la Sierra de Arteaga.

Un corredor originario de la Región Laguna, logró captar el momento en que el oso paseaba por este paraje natural, que fue sede del evento al que asistieron más de 2 mil personas.

El hecho llamó la atención ya provocó que algunos corredores se detuvieran para dejar que el ejemplar se quitara del camino y retomara su camino hacia el bosque.

A pesar del susto, afortunadamente, los testigos del hecho se mostraron tranquilo y no se reportaron accidentes.

Rescatan a osezno que subió a un árbol en Saltillo

Un osezno de entre un año y medio y dos años de edad fue rescatado luego de ser localizado en lo alto de un árbol dentro de una casa del ejido Cuautla, al poniente de Saltillo. Habitantes del lugar reportaron el avistamiento a las autoridades, quienes desplegaron un operativo con apoyo de la Policía Ambiental y especialistas del Museo del Desierto.

El ejemplar fue sedado para facilitar su descenso y posteriormente trasladado a una valoración veterinaria. De acuerdo con los especialistas, el osezno se había separado recientemente de su madre y presentaba bajo peso; sin embargo, su estado de salud fue reportado como estable y se informó que sería liberado en su hábitat natural tras su recuperación.

El director de Fauna Silvestre del Museo del Desierto, Fernando Toledo, explicó que el incremento de avistamientos de osos en la región se debe a que los ejemplares jóvenes comienzan a independizarse y buscan alimento por su cuenta. Esta situación ha provocado que sean vistos con mayor frecuencia en zonas cercanas a comunidades.