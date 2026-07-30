Nace Cría de Bisonte Americano en el Museo del Desierto de Saltillo

Una nueva cría de bisonte americano nació en el Museo del Desierto, en Saltillo. Se trata de Patricia, cuya madre tuvo un periodo de gestación de nueve meses y medio. El parto ocurrió de manera natural y sin complicaciones, por lo que no fue necesaria la intervención de los veterinarios.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Nace Nueva Cría de Bisonte Americano en Museo de Saltillo

Tras el nacimiento, especialistas del museo mantuvieron una observación constante para verificar que la madre retirara la placenta, protegiera a la cría y la alimentara adecuadamente. Actualmente, los visitantes ya pueden conocer a Patricia en el Pabellón del Desierto Viviente, donde habita junto con sus padres y su hermano.

Además de permanecer bajo vigilancia veterinaria, la cría recibe alimentación adecuada y medicina preventiva, como desparasitaciones, para garantizar su buen desarrollo. Se estima que en aproximadamente dos años alcance un peso de entre 250 y 300 kilogramos.

El nacimiento forma parte de los esfuerzos de conservación del bisonte americano, una especie que hace alrededor de 80 años habitaba de forma silvestre en regiones de Saltillo, Múzquiz y Cuatro Ciénegas.

En Cuatro Ciénegas se creó un santuario de 3 mil 800 hectáreas, donde actualmente viven 48 ejemplares. Se estima que en Coahuila existe una población de entre 250 y 300 bisontes.

Más de 40 bisontes fueron liberados en Cuatro Ciénegas durante el mes de noviembre

Fue el pasado 28 de noviembre del 2025, cuando 44 bisontes americanos fueron introducidos y liberados en la reserva ecológica El Santuario, en el municipio de Cuatro Ciénegas, como parte de un proyecto de conservación enfocado en recuperar la presencia de esta especie en Coahuila.

La especie había desaparecido de esta región hace más de un siglo debido a la cacería y la pérdida de su hábitat. Además de ser el mamífero terrestre más grande de América, el bisonte desempeñó un papel importante en la conservación de los pastizales y el equilibrio ambiental, por lo que esta reintroducción representó un avance en los esfuerzos para su recuperación en el norte de México.