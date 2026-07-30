Sociedad

Nace Cría de Bisonte Americano en el Museo del Desierto de Saltillo

Una nueva cría de bisonte americano nació en el Museo del Desierto de Saltillo.

Nace Cría de Bisonte Americano en el Museo del Desierto de SaltilloLa cría recibe la alimentación adecuada y medicina preventiva. Foto: N+

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¡Nace Patricia! Una cría de bisonte americano en el Museo del Desierto de Saltillo. Conoce a esta nueva integrante y su papel en la conservación de la especie.

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