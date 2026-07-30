Muere Hombre Después de Ser Arrollado en Zaragoza, Coahuila

Eduardo Castillo de 47 años, murió luego de estar hospitalizado en la ciudad de Piedras Negras tras sufrir traumatismo craneoencefálico al ser arrollado.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de julio en el municipio de Zaragoza, cuando la persona fue atropellada por un vehículo, dejándola tirada en la carpeta asfáltica. Debido a las lesiones que presentaba, fue trasladado a un hospital cercano de la ciudad.

El 10 de julio, se complicó su salud y fue trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría en Piedras Negras, para que recibiera atención médica especializada; sin embargo, se informó a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia sobre el fallecimiento de la persona debido a la gravedad de las lesiones que sufrió luego de ser arrollado.

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Por lo que, al suceder el accidente inicial en el municipio de Zaragoza, se dará vista a la Fiscalía General de Justicia, Zona Norte II, en ciudad Acuña, quien se encargará de darle seguimiento debido por los hechos ocurridos en el municipio de Zaragoza para deslindar responsabilidades.

Muere motociclista al ser impactado por vehículo en Torreón

El pasado 28 de julio, un motociclista de 48 años, identificado como Esaú, murió tras verse involucrado en un accidente vial ocurrido sobre la Zona Industrial de Torreón. De acuerdo con los reportes, un automóvil presuntamente le cerró el paso, lo que provocó el impacto y que la víctima sufriera lesiones que le ocasionaron la muerte en el lugar.

El vehículo era conducido por Sebastián, de 28 años, quien fue asegurado por elementos de la Policía Municipal para el deslinde de responsabilidades.