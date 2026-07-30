Accidentes

Muere Hombre Después de Ser Arrollado en Zaragoza, Coahuila

Un hombre murió en el hospital luego de ser arrollado en el municipio de Zaragoza.

Muere Hombre Después de Ser Arrollado en Zaragoza, CoahuilaEl hombre fue trasladado al Hospital General Dr. Salvador Chavarría para recibir atención médica especializada. Foto: N+

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Tragedia en Zaragoza: Eduardo Castillo, de 47 años, falleció tras ser arrollado y sufrir graves lesiones. La Fiscalía investiga el caso. Conoce más detalles.

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