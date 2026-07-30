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Ester Expósito Anunció Medidas Legales por Rumores sobre su Vida Privada y Relación con Mbappé

La actriz española advirtió que recurrirá a la vía legal tras la difusión de rumores e imágenes falsas sobre su relación con Kylian Mbappé.

ester-exposito-acciones-legales-rumores-mbappeFoto: Getty Images

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Rumores y desinformación: Ester Expósito enfrenta bulos sobre su vida privada y relación con Mbappé. La actriz anuncia acciones legales para proteger su dignidad. Descubre más sobre esta noticia.

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