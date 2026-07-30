Ester Expósito Anunció Medidas Legales por Rumores sobre su Vida Privada y Relación con Mbappé

Ester Expósito decidió hablar sobre los rumores que circulan en internet acerca de su vida personal y su presunta relación con el futbolista francés Kylian Mbappé. A través de un comunicado publicado en sus historias de Instagram, la actriz española advirtió que recurrirá a la vía legal contra quienes difundan contenido falso y difamatorio en su contra.

"Bulos absurdos": el mensaje de Ester Expósito

En su comunicado, la protagonista de Élite dijo: "En los últimos meses y especialmente estos días han circulado en redes sociales titulares e informaciones falsas y difamatorias sobre mí y mi vida personal que nada tienen que ver con la realidad o lo que soy. Bulos absurdos creados con el fin de ensuciar una historia entre dos personas y herir mi dignidad".

La actriz de 26 años añadió que no está dispuesta a tolerar más este tipo de contenido: "No todo vale y esta vez me veo obligada a poner aquí el límite y actuar con herramientas legales contra los responsables".

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ester Expósito Explica Cómo es su Relación con las Redes Sociales: "Que se Te Resbale"

Imágenes con IA y memes machistas fueron el detonante

Aunque Expósito no detalló qué publicaciones específicas motivaron su decisión, la actriz sí señaló que la desinformación se intensificó "especialmente estos días". De acuerdo con reportes, en TikTok y X circularon en fechas recientes imágenes presuntamente generadas con inteligencia artificial que mostraban a Mbappé en actitud cariñosa con otra mujer a bordo de un yate, lo que alimentó teorías sobre un distanciamiento entre la pareja.

A esto se sumaron comentarios machistas durante el Mundial 2026, donde varios usuarios responsabilizaron a la actriz por el rendimiento del delantero del Real Madrid, además de especulaciones, sin sustento, sobre un supuesto interés económico de Expósito en la relación, derivadas de sus frecuentes visitas a tiendas de lujo junto al futbolista.

Un romance nunca confirmado, pero ampliamente documentado

Los rumores sobre un vínculo sentimental entre Expósito y Mbappé comenzaron a tomar fuerza entre febrero y marzo de 2026, luego de que el futbolista mostrara interés por la actriz en redes sociales. Desde entonces, ambos han sido vistos juntos en ciudades como Madrid, París, Cerdeña e Ibiza, aunque ninguno ha confirmado oficialmente la relación.

Uno de los episodios más comentados ocurrió el 19 de julio, cuando Mbappé compartió brevemente una historia de Instagram con una fotografía de Expósito luciendo la camiseta de la selección francesa con el número 10 y el brazalete de capitán. La publicación fue eliminada minutos después, pero las capturas se difundieron ampliamente.

Antes de vincularse con Mbappé, la vida sentimental de la actriz ya había sido tema de conversación por sus relaciones con Álvaro Rico, su compañero en Élite; el actor mexicano Alejandro Speitzer; el uruguayo Nicolás Furtado, y más recientemente por versiones que la relacionaron con Hugo Diego García en 2025.