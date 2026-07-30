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¿Qué le pasó a Galilea Montijo? Conductora Pide Alto al Hate y Explica Motivos de sus Cambios

Galilea Montijo enfrenta críticas por su apariencia y explica qué le pasó. La conductora también hizo un llamado a detener el hate

galilea-montijo-pide-alto-al-hate-explica-cambios-rostroFoto: Cuartoscuro

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Galilea Montijo enfrenta críticas por su apariencia y explica qué le pasó. La conductora también hizo un llamado a detener el hate.

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