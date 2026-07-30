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¿Quién Votó por Quién en la Primera Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México 2026?

Las alianzas y los desencuentros ya iniciaron en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos. Descubre cómo votaron los habitantes en esta primera gala de nominación.

primera-nominacion-la-casa-de-los-famosos-mexico-2026-quien-voto-por-quien-habitantesFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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La Casa de los Famosos México 2026: Conoce el desglose exacto de los puntos entregados y cómo se conformó la primera placa de nominados.

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