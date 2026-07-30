¿Quién Votó por Quién en la Primera Gala de Nominación de La Casa de los Famosos México 2026?

Las alianzas y primeras estrategias dentro de La Casa de los Famosos México 2026 quedaron al descubierto en el confesionario.

La primera semana de La Casa de los Famosos México 2026 tuvo su momento culminante con la esperada primera gala de nominación.

La noche del miércoles 29 de julio, La Jefa llamó individualmente a los habitantes al confesionario para repartir sus primeros puntos, revelando las tensiones iniciales, estrategias y rivalidades que marcarán el rumbo de la competencia.

Con Yanet García encabezando las votaciones con un total de 16 puntos, la dinámica en el confesionario dejó ver fracturas y alianzas tempranas dentro del reality show.

Lista completa: ¿Cómo votó cada habitante en la primera nominación?

A continuación se muestra el desglose uno a uno de cómo repartieron sus votos los participantes frente a La Jefa:

Aldo Rendón: 2 puntos a Arantza Ruiz, 1 punto a Yanet García.

Ernesto Laguardia: 2 puntos a Yanet García, 1 punto a Arantza Ruiz.

Karina Torres: 2 puntos a Luis Chaparro, 1 punto a Flor Vigna.

Ximena Herrera: 2 puntos a Moisés Peñaloza, 1 punto a Arantza Ruiz.

Luis Chaparro: 2 puntos a Yanet García, 1 punto a Masad Altamimi.

Arantza Ruiz: 2 puntos a Mariana Ochoa, 1 punto a Ximena Herrera.

Mariana Ochoa: 2 puntos a Yanet García, 1 punto a Arantza Ruiz.

Yanet García: 2 puntos a Arantza Ruiz, 1 punto a Mariana Ochoa.

Ese Pérez: 2 puntos a Memo Schutz, 1 punto a Masad Altamimi.

Cynthia Klitbo: 2 puntos a Yanet García, 1 punto a Ximena Herrera.

Gema Garoa: 2 puntos a Ximena Herrera, 1 punto a Memo Schutz.

Yahir: 2 puntos a Brianda, 1 punto a Arantza Ruiz.

Flor Vigna: 2 puntos a Mariana Ochoa, 1 punto a Yanet García.

Moisés Peñaloza: 2 puntos a Yanet García, 1 punto a Ximena Herrera.

Memo Schutz: 2 puntos a Yanet García, 1 punto a Ese Pérez.

Brianda: 4 puntos a Mariana Ochoa, 2 puntos a Gema Garoa (Puntos duplicados gracias a que ganó la moneda del destino).

Fede: No nominó debido a su rol estratégico como el habitante infiltrado de la semana.

¿Quiénes son los primeros nominados de La Casa de los Famosos México 2026?

Tras el conteo final de votos y sanciones directas, la placa de nominados para abandonar la casa queda de la siguiente manera:

Aldo Rendón (Nominación directa)

Yanet García (16 puntos)

Mariana Ochoa (9 puntos)

Arantza Ruiz (8 puntos)

Ximena Herrera (5 puntos)

Luis Chaparro (3 puntos)

Memo Schutz (3 puntos)

Las claves de la noche: Estrategias y sorpresas

Yanet García en la mira: Gran parte de la casa coincidió en otorgar sus puntos a la conductora, argumentando cuestiones de convivencia y afinidad en los primeros días.

El poder duplicado de Brianda: Tras obtener la ventaja especial de la semana, los votos de la influencer contaron al doble, impactando directamente en el acumulado de Mariana Ochoa.

El dilema del infiltrado: Fede libró la votación al mantener en secreto su estatus especial otorgado por La Jefa, evitando comprometer sus alianzas iniciales.

El público ya puede emitir sus votos a través de la plataforma oficial para salvar a sus habitantes favoritos. El primer eliminado de la temporada se dará a conocer este domingo 2 de agosto.