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¿Qué Pasó entre Ese Pérez y Yanet García? Comportamiento del Influencer Desata Polémica

Ese Pérez desató críticas por sus comentarios y acercamientos hacia Yanet García en La Casa de los Famosos México 2026. Esto respondió ella.

que-paso-ese-perez-y-yanet-garcia-hay-polemica-comportamiento-influencer-hacia-conductoraFoto: Facebook La Casa de los Famosos

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Controversia en La Casa de los Famosos México 2026: Ese Pérez desata críticas por comentarios hacia Yanet García. ¿Cruza la línea del respeto? Descubre más sobre la polémica.

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