¿Qué Pasó entre Ese Pérez y Yanet García? Comportamiento del Influencer Desata Polémica

La Casa de los Famosos México 2026 apenas inició y ya tiene su primera controversia. El comediante e influencer Ese Pérez ha protagonizado una serie de comentarios y acercamientos hacia Yanet García, "La Chica del Clima", que dividieron la opinión de los fans del reality.

¿Qué pasó con Ese Pérez y Yanet García?

El momento más señalado ocurrió durante la Prueba del Líder, cuando Yanet García avanzó como semifinalista con posibilidad de ganar una camioneta de lujo. Frente al resto de los habitantes, Ese Pérez soltó un comentario sobre casarse, vender la camioneta y embarazarla, frase que provocó un breve silencio dentro de la casa y una fuerte reacción entre los espectadores. La declaración fue calificada por miles de usuarios en redes como sexualizada y fuera de lugar.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Ernesto Laguardia Habla de La Casa de Los Famosos México en Exclusiva Desde Coahuila

El episodio del baño: "que le escupa"

Pero no quedó ahí. Al día siguiente, cuando Ese Pérez, Yanet García, Karina Torres y Aldo Rendón coincidieron en el baño realizando su rutina de higiene personal. En tono de broma, el influencer extendió las manos como si formara una canasta y le pidió a Yanet que escupiera ahí el agua con la que se enjuagaba tras lavarse los dientes. Yanet García se sonrojó ante la ocurrencia y la situación no pasó de ese momento entre los presentes, pero el video se hizo viral y dio pie a comentarios en redes que calificaron el comportamiento de Pérez como acoso.

Aldo diciendo lo que todos pensamos, Esé la anda forzando mucho con Yanet y ella ni caso le hace 😫#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/9otlA2w1Ws — ؘ (@miaonassis) July 28, 2026

¿Ella se siente acosada? Esto respondió Yanet

Aldo Rendón bromeó con Ese Pérez señalando que Yanet se cambiaría de cuarto por el "acoso" que él le hace, comentario que el influencer negó de inmediato. Ante la pregunta directa, Yanet García respondió de forma breve, negando que su decisión de cambiar de habitación tuviera relación con su compañero, aclarando que se trataba únicamente de una dinámica de una semana establecida por la producción del programa.

Pese a esa respuesta, varios espectadores insistieron en que sus palabras no descartan que algunos comentarios hayan sido inapropiados, y pidieron que las bromas respeten los límites personales de cada participante.

¿Habrá sanción para Ese Pérez?

Hasta el momento, ni la producción de La Casa de los Famosos México 2026 ni los involucrados han emitido un posicionamiento oficial sobre el caso. No existe una queja formal de Yanet García ni una sanción anunciada contra Ese Pérez; la controversia se mantiene, por ahora, como una discusión entre los espectadores del reality. En redes, algunos usuarios ya exigen una sanción o incluso la expulsión del comediante.

¿Quién es Ese Pérez?

Jesús Ángel Pérez, conocido como "Ese Pérez", nació el 25 de agosto de 1999 en la Ciudad de México y creció en Azcapotzalco. Con 26 años, es uno de los creadores de contenido más seguidos del país, con más de millón y medio de seguidores entre Instagram y TikTok. Saltó a la fama con videos de comedia urbana y ha colaborado con figuras como Escorpión Dorado, Werevertumorro y Eduin Caz. Este año se integró como habitante oficial de la cuarta temporada del reality.