Realizan Audiencia Contra Presunto Feminicida de Nora Cecilia en Torreón

En punto de las 11:30 horas de este martes, dio inicio la audiencia de Julio César "N" señalado como presunto responsable del feminicidio de Nora Cecilia.

El imputado es presentado para su imputación y vinculación a proceso, entre los elementos expuestos se encuentran antecedentes de violencia dentro de la relación.

Horas más tarde, se informó que un juez decidió vincularlo a proceso y se le ordenó prisión preventiva. Sin embargo, Julio César "N" podría continuar su proceso hospitalizado, ya que su condición médica, complicaría por ahora, su internamiento en el Centro Penitenciario.

Dan último adiós a Nora Cecilia en Torreón

Familiares y amigos despidieron a Nora Cecilia en Torreón, esto luego de que la mujer fuera víctima de feminicidio en la colonia Benito Juárez. Durante el homenaje, sus seres queridos reiteraron el llamado para que el caso sea esclarecido y no quede impune.