Seguridad

Realizan Audiencia Contra Presunto Feminicida de Nora Cecilia en Torreón

Este martes dio inicio a la audiencia de Julio César "N" señalado como presunto feminicida de Nora Cecilia en Torreón.

Realizan Audiencia Contra Presunto Feminicida de Nora Cecilia en TorreónEl presunto feminicida de Nora Cecilia podría enfrentar su proceso hospitalizado debido a su estado de salud. Foto: N+

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Inicia audiencia contra Julio César 'N', acusado de feminicidio en Torreón. Su estado de salud podría afectar su traslado al penal. Conoce más sobre el caso.

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