Detienen a Sujeto con Marihuana y Metanfetamina durante Cateo en la Ciudad de Puebla

Este martes 28 de julio de 2026 se dio a conocer la detención de Juan “N” en la colonia Jardines de San Juan Bosco en la ciudad de Puebla por ser presuntamente responsable de delitos contra la salud.

De acuerdo con las autoridades, el hoy detenido había conseguido seguir su proceso legal por dicho delito en libertad, pero al incumplir con las medidas cautelares.

Detienen a Juan “N” con drogas durante cateo en colonias Jardines de San Juan Bosco de Puebla

Los hechos refieren que elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AIC) cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia Jardines de San Juan Bosco, en el municipio de Puebla, donde detuvieron a Juan “N”.

En dichas labores aseguraron 50 bolsas con 50 gramos de clorhidrato de metanfetamina, una bolsa con ocho gramos 400 miligramos de marihuana, dos pipas de vidrio, una báscula gramera, un arma de fuego de fabricación casera, cartuchos útiles y dinero en efectivo.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Puebla, a través del agente del Ministerio Público Federal, inició las investigaciones correspondientes, una vez recibidas las actuaciones hechas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla y, tras llevar a proceso a Juan “N”, el juez otorgó medidas cautelares en su contra, logrando continuar en libertad durante el mismo.

Cumplimenta #FGR orden de aprehensión contra una persona por delitos contra la salud y portación de arma en #Puebla. https://t.co/SlreX7TZKt pic.twitter.com/DqBumTvNts — Puebla (@FGR_Pue) July 28, 2026

Aprehenden a Juan “N” por no cumplir medidas cautelares en la ciudad de Puebla

Al no cumplir con las medidas cautelares que se le impusieron, la autoridad ordenó la aprehensión de Juan “N”, por la probable comisión de los delitos referidos, la que fue cumplimentada por elementos de la Agencia Federal de Investigación.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), cumplimentó una orden de aprehensión contra el sujeto, por su probable participación en delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de suministro de metanfetamina y marihuana, así como de portación de arma de fuego sin licencia.

Con información de N+

GMAZ