Seguridad

Detienen a Sujeto con Marihuana y Metanfetamina durante Cateo en la Ciudad de Puebla

Juan "N" fue arrestado en la colonia San Juan Bosco en posesión de las sustancias ilícitas y de un arma de fuego de fabricación casera.

Detenido Juan N Droga Marihuana Metanfetamina Cateo Colonia Jardines de San Juan Bosco PueblaDetienen a Sujeto en Posesión de Drogas en la Colonia Jardines de San Juan Bosco en Puebla. Foto: X @FGR_Pue

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Juan 'N' arrestado en Puebla por posesión de drogas y arma casera. Las autoridades intensifican la lucha contra el crimen. Conoce más detalles.

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