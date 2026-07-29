Encuentran a Joven Muerto Dentro de Casa en Saltillo

Un joven fue encontrado sin vida al interior de su casa, ubicado en la colonia Nuevo Amanecer en Saltillo. Paramédicos acudieron al lugar tras recibir un reporte al sistema de emergencias 911; sin embargo, únicamente confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Juan Carlos "N", quien fue localizado por un familiar. De manera preliminar, trascendió que tenía antecedentes de consumo de drogas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento.

Hallan el cuerpo de un hombre al interior de una casa en Piedras Negras

Un hombre de 67 años fue localizado sin vida al interior de una vivienda ubicada en la colonia Villas del Carmen, en Piedras Negras, luego de que vecinos reportaran al sistema de emergencias 911 olores provenientes del inmueble.

Elementos de la FGE realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa del fallecimiento. De manera preliminar, las autoridades informaron que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia.