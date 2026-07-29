Seguridad

Encuentran a Joven Muerto Dentro de Casa en Saltillo

Un joven fue encontrado sin vida por un familiar al interior de una vivienda en Saltillo.

Encuentran a Joven Muerto Dentro de Casa en SaltilloParamédicos arribaron al lugar y confirmaron que el joven no contaba con signos vitales. Foto Ilustrativa: N+

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Impactante hallazgo en Saltillo: joven encontrado sin vida en su casa. La FGE investiga el caso. ¿Qué sucedió en la colonia Nuevo Amanecer?

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