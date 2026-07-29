Vinculan a Proceso a Presunto Feminicida de Nora Cecilia en Torreón

Luego de la audiencia de Julio César "N", señalado como presunto responsable del feminicidio de Nora Cecilia, un juez lo vinculó a proceso y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Entre los datos de prueba presentados por la Fiscalía se incluyeron antecedentes de violencia durante la relación sentimental que mantenía con la víctima.

De acuerdo con lo informado, Julio César "N" podría continuar el proceso legal mientras permanece hospitalizado, ya que su estado de salud impide, por el momento, su ingreso al Centro Penitenciario.

Será hasta que los médicos determinen que se encuentra en condiciones para ser trasladado cuando pueda ser ingresado al penal y continuar con el procedimiento judicial correspondiente.

Colectivo pide reforzar la protección de las mujeres en La Laguna

Luego de los recientes casos de feminicidio registrados en La Laguna, el colectivo Revolucionarias Laguna expresó su indignación por los hechos y manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas.

Las integrantes del colectivo exigieron una respuesta inmediata por parte de las autoridades.

Asimismo, pidieron fortalecer las acciones de prevención y protección para garantizar que las mujeres puedan vivir libres de violencia y sin miedo.

Finalmente, hicieron un llamado a la sociedad para no normalizar ni minimizar cualquier tipo de violencia. También exhortaron a denunciar de inmediato cualquier situación de riesgo para contribuir a prevenir nuevos casos.