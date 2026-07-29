Seguridad

Vinculan a Proceso a Presunto Feminicida de Nora Cecilia en Torreón

Un juez vinculó a proceso y dictó prisión preventiva a Julio César "N", presunto feminicida de Nora Cecilia.

Vinculan a Proceso a Presunto Feminicida de Nora Cecilia en TorreónUn juez ordenó prisión preventiva en contra de Julio César "N". Foto: N+

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Impactante: Dictan prisión preventiva a Julio César 'N' por el presunto feminicidio de Nora Cecilia en Torreón. Conoce los detalles del caso y el estado de salud del acusado.

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