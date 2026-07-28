Despiden a Nora Cecilia en Torreón; Familiares Piden Justicia

Entre llanto y exigencia de justicia, este 28 de julio despiden a Nora Cecilia en Torreón. En medio del dolor, la indignación y el reclamo de justicia, este martes, familiares y amigos dan el último adiós a la mujer quien fue víctima de feminicidio en la colonia Benito Juárez en Torreón.

De acuerdo con información oficial, los hechos se registraron alrededor de la 1:00 hora sobre la calle Jose María Morelos y Salvar Jalife, donde la víctima fue privada de la vida con un arma blanca, presuntamente a manos de su pareja.

La noticia ha causa consternación entre familiares y vecinos de la víctima, quienes hoy la acompañan en su despedida y se unen al llamado de justicia para que el caso no quede impune.

Cabe hacer mención que tras este crimen, tres menores quedaron en orfandad, por lo que familiares piden apoyo y acompañamiento para los hijos de Nora Cecilia, quien hoy enfrentan la pérdida de su madre.

Presunto feminicida de Nora Cecilia se encuentra en el hospital