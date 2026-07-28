Seguridad

Despiden a Nora Cecilia en Torreón; Familiares Piden Justicia

Familiares y amigos despidieron este martes a Nora Cecilia, quien murió presuntamente a manos de su pareja en la colonia Benito Juárez.

Despiden a Nora Cecilia en Torreón; Familiares Piden JusticiaFamiliares y amigos dieron el último adiós a Nora Cecilia, víctima de feminicidio en la colonia Benito Juárez. Foto: N+

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Despedida entre lágrimas y exigencias de justicia: Familiares de Nora Cecilia piden que su feminicidio no quede impune. Tres menores quedan en orfandad. Conoce más.

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