"Es Tan Mexicana como el Águila Real": Liga Nacional de Guatemala Manda Mensaje a Cecilia Lee

La Liga Nacional de Guatemala se disculpó hoy, 28 de julio de 2026, con Cecilia Lee Kim, luego de la controversia generada por una publicación en redes sociales tras ganar medalla en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Por medio de sus redes sociales, la liga aseguró que su mensaje fue malinterpretado y reiteró su respeto hacia la atleta, quien obtuvo la medalla de plata en la competencia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Encabeza Abanderamiento de Delegación Mexicana para los Juegos Centroamericanos 2026

La controversia comenzó después de que la guatemalteca Alejandra Higueros conquistó la medalla de oro al vencer a Cecilia Lee Kim en la final de su competencia.

Tras el resultado, el pasado 27 de julio de 2026, la cuenta de la Liga Nacional Guatemala publicó un mensaje en el que afirmó que México había llevado a competir a "una surcoreana" en una disciplina dominada por atletas asiáticas y agregó que "ni así pudieron" derrotar a la representante de Guatemala.

Liga Nacional de Guatemala se disculpa con Cecilia Lee Kim

Este martes 28 de julio de 2026, la Liga Nacional de Guatemala expresó una disculpa pública a la deportista mexicana y afirmó que nunca tuvo la intención de emitir un mensaje con tintes racistas o discriminatorios.

La organización señaló que el objetivo original de la publicación era reconocer el dominio histórico que han tenido países asiáticos, especialmente Corea del Sur, en la disciplina del taekwondo, y sostuvo que el contenido fue interpretado fuera de contexto.

Asimismo, reconoció que cometió un error al no investigar previamente los antecedentes de la atleta.

La liga destacó que Cecilia Lee Kim nació en Monterrey, Nuevo León, por lo que enfatizó que es "mexicana al cien por ciento" y añadió que, si sus palabras la hicieron sentir incómoda o afectaron sus sentimientos, ofrecían una disculpa sincera.

En el mismo mensaje, reiteró su reconocimiento al esfuerzo, dedicación y desempeño de la taekwondoín durante la justa regional y concluyó el comunicado con la frase: "¡Viva México!".

Así fue la respuesta de Ceclia Lee

Luego de la primera publicación de la Liga Nacional de Guatemala, Ceclia Lee respondió el pasado lunes, mediante sus redes sociales, donde expresó su inconformidad y lamentó que una institución deportiva difundiera ese tipo de mensajes.

La taekwondoín recordó que nació en México y que ha representado al país con orgullo durante su carrera internacional. Asimismo, afirmó que reducir la identidad de una persona a su apariencia física perpetúa estereotipos que no tienen cabida en el deporte.

"Soy mexicana. Nací en México y he tenido el honor de representar a mi país internacionalmente con orgullo y disciplina", enfatizó.

Por su parte, ese mismo día, el Comité Olímpico Mexicano rechazó de forma categórica cualquier expresión discriminatoria dirigida hacia sus deportistas.

El organismo sostuvo que Seo Hyun Cecilia Lee Kim es mexicana y señaló que la nacionalidad de una persona no puede definirse por sus rasgos físicos, apellido o ascendencia, sino por su historia, cultura y compromiso con el país al que representa.

Además, hizo un llamado a promover un deporte basado en el respeto, la inclusión y la sana competencia.

FBPT