Deportes

"Es Tan Mexicana como el Águila Real": Liga Nacional de Guatemala Manda Mensaje a Cecilia Lee

La Liga Nacional de Guatemala se disculpó con Cecilia Lee Kim tras un polémico mensaje; la atleta mexicana previamente respondió

Seo Cecilia LeeCecilia Lee Kim se llevó medallas en su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Foto: Instagram, @leececy
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