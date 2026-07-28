La coahuilense Gabriela Rodríguez Garza cumplió con las expectativas y ganó la medalla de oro en la prueba de tiro con escopeta skeet individual femenil, dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, reafirmando su calidad como una de las mejores exponentes de la disciplina en la región.

La competencia fue dominada de punta a punta por la dos veces olímpica originaria de Saltillo, ya que en la fase de clasificación se posicionó en el primer lugar con 114 platos derribados, igualando su marca Centroamericana y del Caribe impuesta en San Salvador 2023, lo que le permitió avanzar como la principal favorita a la disputa por el título.

En la final, la oriunda de Saltillo se impuso a la guatemalteca Emily Padilla por marcador de 31 a 28 para quedarse con el oro centroamericano, mientras que el bronce fue para la también mexicana Anabel Molina, completando así una destacada actuación para la delegación nacional.

Gabriela Rodríguez abanderada de la delegación mexicana

Gabriela Rodríguez Garza fue una de las dos abanderadas de la delegación mexicana en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, por lo que cumplió con creces su encomienda al subir a lo más alto del podio y aportar una medalla de oro más para México en la justa regional.