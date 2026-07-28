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Coahuilense Gabriela Rodríguez Gana Oro en Juegos Centroamericanos en Tiro con Escopeta Skeet

La Coahuilense Gabriela Rodríguez ganó la medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en la prueba de tiro con escopeta skeet individual femenil

La Coahuilense Gabriela Rodríguez ganó la medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026La coahuilense Gabriela Rodríguez consigue la medalla de oro para México. Foto: N+

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La coahuilense Gabriela Rodríguez consigue la medalla de oro para México en Santo Domingo 2026.

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