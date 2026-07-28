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Zinedine Zidane, Nuevo Técnico de la Selección de Francia; Dice que Es un Sueño

El ídolo de "Les Bleus" dijo que tuvo propuestas para dirigir clubes pero las rechazó por dirigir al equipo de su país, algo que calificó como un sueño

ZidaneZizou rindió homenaje a su antecesor, Didier Deschamps, pero marcó distancias con su juego. Foto: Reuters.

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Zinedine Zidane, nuevo técnico de Francia, califica su nombramiento como un sueño. Rechazó ofertas de clubes para liderar a 'Les Bleus'. ¿Qué esperar de su estilo inspirado en el Real Madrid?

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