Zinedine Zidane, Nuevo Técnico de la Selección de Francia; Dice que Es un Sueño

La leyenda del futbol francés Zinedine Zidane fue nombrado este martes seleccionador de Francia para suceder a Didier Deschamps, anunció la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

"Zinedine Zidane será el seleccionador de Francia para los próximos cuatro años", declaró Philippe Diallo, presidente de la FFF, este martes desde la sede de la Federación, sentado al lado de Zidane.

"El cargo de seleccionador de Francia era el único que quería", declaró Zidane luego de que se hiciera oficial su nombramiento.

"He tenido propuestas durante estos cuatro o cinco años para dirigir clubes pero las he rechazado todas por la selección de Francia", reveló Zidane, quien calificó el puesto como "un sueño".

La présentation du nouveau sélectionneur de l'Equipe de France en direct. https://t.co/sB88zHliKt — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026

El campeón del mundo en 1998 con los Bleus recupera el testigo de su excompañero de selección Deschamps, que ocupaba el cargo desde 2012 y cuyo mandato llegó a su fin al término del Mundial 2026, en el que Francia quedó 4ª.

Deschamps llevó a Francia a su segundo título mundial en 2018 y se quedó a las puertas de un tercero en 2022, tras perder la final contra Argentina.

Su sucesor, de 54 años, llevaba desde 2021 sin un puesto de entrenador, luego de su segundo paso por el banquillo del Real Madrid.

"En febrero de 2025 me reuní con Zinédine Zidane. Fue una primera toma de contacto para proponerle una misión a la cabeza de nuestra selección", declaró Diallo.

El mítico N.10, que disputó 108 partidos con Francia, colgó las botas como futbolista en el Real Madrid, antes de asumir el banquillo del club blanco en dos ocasiones (2016-2018 y 2019-2021).

Se parecerá a lo hecho en el Real Madrid

El nuevo seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, aseguró que su trabajo al frente de la escuadra gala estará inspirado en su paso por el Real Madrid y por el futbol español.

"Lo que haga aquí se parecerá a lo que he hecho todos estos años en el Madrid. La selección era el paso siguiente (...) En cuanto a mi estilo ya se podrá ver. Yo era un 10 en el campo, lo que me motiva es marcar goles, aunque sé que hace falta un equilibrio. Además, he vivido 25 años en España y todo el mundo sabe lo que eso implica", dijo el técnico durante la rueda de prensa de su presentación.

"En el terreno de juego era un líder y ahora quiero serlo en el banquillo por mi experiencia, por lo que he logrado, por lo que creo ser como entrenador", afirmó.

"En la selección he superado todas las categorías y he ganado un Mundial. Es lo máximo que te puede pasar. He pasado cinco años esperando este momento, estoy emocionado", añadió.

Zizou rindió homenaje a su antecesor, Didier Deschamps, pero marcó distancias con su juego: "Vamos a hacer algo diferente. No lo veo como una ruptura, lo veo como una continuidad para que la selección siga ganando".

El nuevo seleccionador, que siguió el pasado Mundial in situ, reconoció que la derrota contra España en las semifinales del Mundial fue "difícil", peroañadió que no va a influir en sus planes.

"Soy consciente de que en este puesto no solo tendré que ganar a España. Hay que ganar a todos. España es un equipo aguerrido, conozco bien como evoluciona el futbol español. Pero no hay duelos previstos por ahora con España. Mi prioridad son los partidos de septiembre", dijo.

Zidane, de 54 años, confesó estar viviendo el momento más importante de su carrera como entrenador.

𝗭𝗜𝗡𝗘𝗗𝗜𝗡𝗘 𝗭𝗜𝗗𝗔𝗡𝗘, 𝗡𝗢𝗨𝗩𝗘𝗔𝗨 𝗦𝗘́𝗟𝗘𝗖𝗧𝗜𝗢𝗡𝗡𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗟’𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗘 𝗗𝗘 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 🐓🇫🇷 pic.twitter.com/5ocGyYETNm — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 28, 2026

Como entrenador solo ha dirigido al Real Madrid, con quien logró ganar tres Ligas de Campeones consecutivas (2016, 2017, 2018), algo inédito hasta entonces para un mismo entrenador.

Su interés por el cargo de seleccionador era un secreto a voces y su llegada al puesto se rumoreó en 2018 y 2022, antes de que se renovara en ambas ocasiones a Deschamps.

Zidane, quien como internacional ganó el Mundial 1998 y la Eurocopa 2000, dará a conocer su primera convocatoria en septiembre, antes de su debut en el banquillo contra Turquía el día 25 de ese mismo mes, en un partido de Liga de Naciones.

ASJ