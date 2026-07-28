¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 28 de Julio de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 28 de julio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este martes, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

¿Hay cierres en la México-Querétaro?

En las primeras horas de este martes 28 de julio de 2026, las autoridades no reportaron afectaciones ni problemas viales.

Sin embargo, el lunes 27 de julio se reportó lo siguiente:

19:29 horas, en el km 159, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre vagoneta, autobús y camión de carga.

18:30 horas, se registró lluvia a la altura de la Plaza de Cobro Palmillas.

18:06 horas, en la Plaza de Cobro Tepotzotlán, se reportó carga vehicular en dirección a la CDMX, sin reporte de incidente.

17:37 horas, en el km 89, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de vagoneta).

9:00 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, se registró reducción de carriles por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona.

La finalidad es que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Con información de N+

ICM