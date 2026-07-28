Detienen a 6 Exfuncionarios en Chiapas por Corrupción en Salud y Educación

Autoridades de Chiapas detuvieron a seis exfuncionarios por su presunta responsabilidad en delitos de corrupción en agravio de las instituciones de Salud, de la hacienda pública y del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja).

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal de la entidad, reportó el arresto la noche de este lunes 27 de julio, y señaló que el caso derivó de denuncias presentadas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Auditoría Superior del Estado.

Entre las afectaciones, se informó de supuestos desvíos de presupuesto asignado al programa "Chiapas Puede", el proyecto de alfabetización del gobernador morenista Eduardo Ramírez.

"Se mantienen en curso diversas auditorías e investigaciones administrativas correspondientes al periodo 2025, de las cuales ya derivan denuncias penales y el inicio de carpetas de investigación contra dependencias y servidores públicos por presuntas irregularidades", se indicó en un comunicado.

Las pesquisas comenzaron en Tuxtla Gutiérrez el pasado 5 de julio por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y abuso de autoridad.