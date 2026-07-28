Sociedad

Detienen a 6 Exfuncionarios en Chiapas por Corrupción en Salud y Educación

La fiscalía estatal señaló que fueron detectadas irregularidades en el manejo de recursos y documentación del programa Chiapas Puede, proyecto de alfabetización del gobernador Eduardo Ramírez

ChiapasLas pesquisas comenzaron en Tuxtla Gutiérrez el pasado 5 de julio por los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y abuso de autoridad. Foto: FGE-Chiapas.

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Detienen a exfuncionarios en Chiapas por corrupción. Irregularidades en el manejo de recursos del programa Chiapas Puede. ¿Qué más se descubrirá?

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