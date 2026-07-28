Pronóstico del tiempo

Se Espera Un Martes de Chubascos y Lluvias Fuertes en Varios Estados del País

Seguirá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, con temperatura superior a los 45 °C en el noreste de Baja California

Lluvia en las inmediaciones del AICMLluvia en las inmediaciones del AICM. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Calor extremo y lluvias intensas marcarán el clima en México este martes. Baja California enfrentará más de 45 °C, mientras que el centro y sur verán fuertes tormentas.

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Chubascos y Lluvias Fuertes en Varios Estados del País