Se Espera Un Martes de Chubascos y Lluvias Fuertes en Varios Estados del País

Para este martes 28 de julio de 2026, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos con lluvias puntuales fuertes en el norte, noroeste y península de Baja California.

Se esperan chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en estados del oriente, centro y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán; con posible caída de granizo en el occidente, centro y sur del país, así como lluvias puntuales intensas en zonas del occidente y sur del país.

A su vez, los desprendimientos nubosos del ciclón tropical Genevieve en el océano Pacífico, reforzarán la probabilidad de lluvias en Baja California Sur.

Asimismo, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, con temperatura superior a los 45 °C en el noreste de Baja California.

Finalmente, prevalecerá la onda de calor en Baja California (noreste), Chihuahua (norte y este), Durango (este y noroeste), Coahuila (oeste y suroeste), Nuevo León (centro y este) y Tamaulipas (oeste).

Se prevé que este día inicie una onda de calor en Veracruz (centro), Oaxaca (este y sur) y Chiapas (centro y oeste).

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Seguirán las Condiciones de Calor Seco y Extremo en Europa

Lluvias en el país

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (suroeste), Colima y Michoacán (suroeste), Guerrero (norte y este) y Oaxaca (oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit (oeste y sur), Morelos (sur), Puebla (suroeste) y Chiapas (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (suroeste), Sinaloa (sur), Ciudad de México, Estado de México (este, centro y suroeste), Tlaxcala y Veracruz (centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes y Tabasco.

Temperaturas máximas

Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).

De 40 a 45 °C: Sonora, Chihuahua (norte y noreste), Coahuila (noroeste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (noroeste y oeste).

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit (norte), Colima, Michoacán (suroeste), Guerrero (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Durango, Zacatecas (norte), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Jalisco, Aguascalientes y Guanajuato.

Clima en el Valle de México

Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día. Por la mañana presencia de bruma, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas.

Por la tarde, el ambiente será templado a cálido, con lluvias fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México, las cuales podrán acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Con información de Conagua

ICM