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¿Dónde Estará el Huracán Genevieve Este 28 de Julio y Qué Zonas de México Afecta?

No había avisos costeros en vigor, pero el centro de huracanes de Estados Unidos indicó que el oleaje de la tormenta estaba afectando partes de la costa suroeste del país

GenevieveEl Servicio Meteorológico Nacional indicó que no se esperan daños de consideración en México. Foto: AP.

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El huracán Genevieve amenaza con corrientes marinas peligrosas en México. Aunque no tocará tierra, su impacto se siente en la costa. Infórmate sobre su trayectoria y evolución.

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