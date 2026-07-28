¿Dónde Estará el Huracán Genevieve Este 28 de Julio y Qué Zonas de México Afecta?

El huracán Genevieve se desplazaba este lunes por la noche en el océano Pacífico lejos de tierra firme y se prevé que continúe su trayectoria mar adentro, pero sus afectaciones alcanzan algunas zonas de México. En N+ te contamos en dónde se ubicará este 28 de julio y en los siguientes días.

Genevieve se convirtió brevemente en una tormenta de categoría 5 a primera hora del 27 de julio, pero se degradó un nivel en la escala Saffir-Simpson por la mañana.

A las 21:00 horas de este lunes, el ciclón se ubicó a 810 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur con vientos máximos sostenidos de 230 km/h, rachas de 280 km/h, y desplazamiento hacia el noroeste a 19 km/h.

Fue el primer huracán categoría 5 en la región del Pacífico en dos años, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus iniciales en inglés). Por ahora, se tiene previsto que permanezca lejos de tierra en una trayectoria paralela a la costa de México.

¿Cuál será su trayectoria y qué zonas afecta?

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que no se esperan daños de consideración en México, salvo la probabilidad de lluvias en estados del occidente.

Sin embargo, el NHC alertó de marejadas generadas por Genevieve en la costa suroeste de México y la Península de Baja California.

"Estas marejadas son propensas a causar condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida", indicó.

En los pronósticos del SMN se indicó la siguiente evolución para Genevieve:

A las 6:00 del 28 de julio estará 17.8 N, -115.9 w, con vientos máximos de 209.2 km/h y ráfagas de 257 km/h, todavía como categoría 4.

Para las 18:00 del mismo martes, se ubicará a 18.4 N, -117.4 w, con vientos máximos de 185.1 km/h y ráfagas de 225.3 km/h, pero disminuirá a categoría 3.

A las 6:00 del miércoles 29 de julio, estará 18.9 N, -119.0 w, presentando vientos máximos de 169 km/h, ráfagas de 201.2 km/h y será huracán categoría 2.

Unas 12 horas después será categoría 1 y la tarde del jueves se convertirá en tormenta tropical, disipándose hasta el 1 de agosto muy lejos de costas mexicanas

ASJ