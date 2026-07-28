Astronomía

¿Qué Día Será el Eclipse de Luna de Agosto de 2026? No Volverá a Repetirse Hasta 2028

Después del eclipse de agosto del 2026, no volveremos a ver uno así hasta 2028; te decimos qué día verlo y por qué será tan especial

Eclipse lunar desde MexicaliEste agosto del 2026 habrá un eclipse lunar único. Foto: Reuters

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Prepárate para el eclipse lunar de agosto del 2026, visible en América y Europa. La Luna se verá rojiza al cubrirse un 93%. No habrá otro hasta 2028. ¡No te lo pierdas!

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