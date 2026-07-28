¿Qué Día Será el Eclipse de Luna de Agosto de 2026? No Volverá a Repetirse Hasta 2028

En los próximos días ocurrirá un eclipse lunar parcial que será visible en gran parte del planeta. Te contamos qué día verlo y por qué no volverás a ver un eclipse así hasta el año 2028.

Los eclipses de Luna ocurren cuando la Tierra se interpone entre el Sol y el satélite.

El eclipse de agosto será el último eclipse lunar de todo el 2026.

¿Cuándo será el próximo eclipse lunar?

Los eclipses, sean lunares o solares, son los reyes de los fenómenos astronómicos. Los aficionados son capaces de viajar miles de kilómetros con tal de admirar por breves minutos cómo un cuerpo astronómico se posiciona entre otros dos.

Aunque no sean tan célebres como los eclipses de Sol, los eclipses de Luna son un fenómeno astronómico de enorme relevancia. Durante estos, la Tierra se ubica entre el Sol y el satélite. Durante un breve tiempo la sombra del planeta se coloca sobre el disco lunar y, si el eclipse es total, la Luna se pinta de un intenso color rojo.

El pasado 3 de marzo México vio un eclipse total que fue acompañado con la “Luna de Sangre”, como se llama popularmente al satélite cuando se pinta de rojo en medio del fenómeno astronómico.

Ahora, durante el 27 y 28 de agosto, ocurrirá el segundo y último eclipse lunar de todo el 2026.

Se anticipa que el 93% del disco lunar será cubierto por la sombra de la Tierra, por lo que la Luna se verá rojiza, aunque sin alcanzar la intensidad que vimos en marzo de 2026.

¿Podrá verse desde México el eclipse lunar del 27 y 28 de agosto del 2026?

El eclipse de Luna del 27 y 28 de agosto será visible en América, así como en gran parte de Europa y África. Para Canadá y Estados Unidos, el fenómeno coincidirá con el atardecer, por lo que se verá brevemente de forma parcial. En cambio, el resto del continente podrá verle en todo su esplendor.

Cabe señalar que el eclipse lunar podrá verse desde casi todo México. Solo los estados de Baja California y Sonora deberán conformarse con una versión parcial del fenómeno.

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En México y el resto de América el eclipse ocurrirá durante la noche del 27 de agosto, mientras que en África y Europa, el fenómeno ocurrirá durante la madrugada del 28 de agosto.

Cabe señalar que, a diferencia del eclipse de Sol del 12 de agosto, este fenómeno no amerita ningún artefacto especial para apreciarlo. Puede observarse de forma segura a simple vista.

¿Por qué será tan especial el eclipse lunar del 27 y 28 de agosto del 2026?

Aunque no será un eclipse total, la Luna se verá de color rojizo gracias a que la sombra de la Tierra cubrirá el 93% del disco lunar. En estas circunstancias, solo los rayos solares que pasan por los costados del planeta, a través de la atmósfera, alcanzan al satélite. Debido a este filtrado, solo los rayos rojos y anaranjados consiguen reflejarse en la Luna.

Es importante mencionar que no habrá otro eclipse así hasta el fin del 2028.

Concretamente, no ocurrirá un fenómeno así hasta el 31 de diciembre del 2028, cuando un eclipse total lunar coincida con la Nochevieja. Aquella “Luna de Sangre” se extenderá hacia la madrugada del 1 de enero del 2029. ¿Piensas perderte el eclipse del 27 de agosto?