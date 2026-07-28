Secretaría de Economía Destaca Fallo Favorable Ante Reclamos de Vulcan por Caso Calica

El gobierno de México informó este lunes que un tribunal internacional desestimó casi todas las reclamaciones presentadas por una filial de la constructora estadounidense Vulcan Materials por medidas que afectaron sus operaciones de extracción de piedra caliza en el Caribe mexicano entre 2018 y 2022.

La Secretaría de Economía señaló en un comunicado que el fallo final fue emitido en el arbitraje promovido por Vulcan Legacy LLC ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial, bajo las disposiciones del extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hoy Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Según el gobierno mexicano, el tribunal únicamente aceptó una reclamación vinculada con la clausura de un predio de Calizas Industriales del Carmen (Calica) en enero de 2018, una medida que representa menos del 1% del monto originalmente exigido por la compañía de más de 1,500 millones de dólares.

La Secretaría de Economía indicó que analiza detalladamente la decisión para determinar las acciones legales disponibles y reiteró su compromiso con la inversión extranjera que "trae innovación, buenos salarios y protección al ambiente", así como con el respeto a las reglas de los tratados internacionales.

¿Qué dijo Vulcan?

Vulcan Materials informó que el tribunal encargado del arbitraje iniciado bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) concluyó que México incumplió el acuerdo en varios aspectos, aunque señaló que la compensación económica otorgada a la empresa por esas violaciones fue "insignificante".

La compañía recordó que el procedimiento, presentado en 2018, surgió tras la decisión del gobierno mexicano de desconocer un acuerdo que permitiría el acceso a una parte de sus reservas de agregados y por el cierre de sus operaciones de extracción, medida que calificó como arbitraria.

Asimismo, precisó que la resolución permanecerá confidencial hasta que pueda hacerse pública, conforme a las reglas del proceso arbitral.

Vulcan añadió que ofrecerá más información durante su conferencia sobre resultados del segundo trimestre, programada para el 29 de julio.

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Posición de México ante fallo final del arbitraje internacional ante CIADI iniciado por filial de Vulcan Materials Companyhttps://t.co/y4A3D6GGQL pic.twitter.com/8vhrKOUoUH — Economía México (@SE_mx) July 28, 2026

¿Por qué fue la disputa?

El caso, registrado como Legacy Vulcan LLC contra México, comenzó en 2019 y enfrentó a la empresa con autoridades mexicanas por restricciones aplicadas a Calica, operadora de una cantera y una terminal portuaria cerca de Playa del Carmen, en Quintana Roo.

La disputa escaló en mayo de 2022, cuando el Gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) suspendió las actividades de extracción, al acusar a la compañía de daños ambientales y de operar fuera de los permisos concedidos.

Vulcan rechazó esas acusaciones y sostuvo que las medidas mexicanas vulneraron sus derechos como inversionista.

En septiembre de 2024, el gobierno declaró área natural protegida terrenos vinculados al proyecto, que incluía la cantera y la terminal portuaria de la empresa, una decisión que la compañía calificó como una expropiación de hecho y prometió impugnar.

ASJ