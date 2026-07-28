Economía

Secretaría de Economía Destaca Fallo Favorable Ante Reclamos de Vulcan por Caso Calica

Según el gobierno mexicano, el tribunal internacional únicamente aceptó una reclamación vinculada con la clausura de un predio de Calizas Industriales del Carmen

CalicaLa Secretaría de Economía indicó que analiza detalladamente la decisión para determinar las acciones legales disponibles. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Fallo a favor de México: Tribunal desestima casi todas las demandas de Vulcan por operaciones en el Caribe. ¿Cómo afectará esto a futuras inversiones?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+