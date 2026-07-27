¿Cuál Es la Receta del Universo? Investigador de la UNAM Descifra Ingredientes Cósmicos

José Eduardo Méndez, quien recibió el premio Princesa de Girona Internacional, en la categoría de Investigación por su trayectoria académica, ha dedicado una gran parte su carrera a investigar el cosmos, e incluso ha descifrado la que considera es la Receta del Universo.

A través de una analogía entre la cocina y el cosmos, el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó que las recetas son una forma de memoria colectiva.

Y así como cada aroma, textura y sabor reflejan una parte de la elaboración de un platillo. La luz que se observa a través de los distintos instrumentos permite conocer la composición del Universo.

Si te consideras un amante del cosmos y su profundidad, en N+ te anunciamos el descubrimiento del Cuásar Más Antiguo del Universo, así como un estudio que muestra la expansión del Universo.