Astronomía

¿Cuál Es la Receta del Universo? Investigador de la UNAM Descifra Ingredientes Cósmicos

Con una analogía entre la cocina y el cosmos, José Eduardo Méndez, ganador del Premio Princesa de Girona Internacional, explicó que las recetas son una forma de memoria colectiva.

Nebula. Ingredientes del Universo.La nebulosa W51, situada en la constelación del Águila y una de las mayores "fábricas de estrellas" de la Vía Láctea, aparece rodeada de nubes de polvo interestelar en esta imagen captada por el telescopio espacial Spitzer y publicada el 25 de agosto de 2020. NASA. Foto: Reuters.

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