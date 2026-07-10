Descubren el Cuásar Más Antiguo del Universo y Es Más Brillante que un Billón de Soles

El telescopio espacial Euclid halló el cuásar más antiguo jamás observado, nacido de forma muy temprana en la infancia del universo

Ilustración de cuásarDescubren el cuásar más antiguo del universo. Foto: Reuters | ESA

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El cuásar más antiguo, hallado por Euclid, ilumina el universo con el brillo de un billón de soles. Un vistazo a los primeros momentos del cosmos. ¿Qué más descubrirá Euclid?

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