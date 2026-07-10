¿Cuándo Es el Sorteo de la Lotería Nacional del Pato Merlín y Cuánto Ganas por Cada "Cachito"?

La Lotería Nacional homenajea la autenticidad, con un billete conmemorativo del Pato Merlín, mascota que se viralizó durante el Mundial 2026 y se robó el corazón de todos los mexicanos

Sorteo Lotería Nacional Pato Mertlín 2026¡El pato Merlín ya tiene "cachito" de la Lotería Nacional! Conoce cuándo se celebra el Sorteo y cuánto paga el Premio Mayor. Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+