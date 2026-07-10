¿Cuándo Es el Sorteo de la Lotería Nacional del Pato Merlín y Cuánto Ganas por Cada "Cachito"?

No sólo se ganó el corazón de los mexicanos por lucir con orgullo los colores del Tri, el Pato Merlín se ha convertido en el protagonista de uno de los "cachitos" de la Lotería Nacional. Y en N+ te damos a conocer cuándo será el Sorteo Superior 2891 y cuánto paga el Premio Mayor.

Si aún no conoces la historia del Pato Merlín, debes saber que es integrante de una familia de comerciantes de la Alameda Central en Ciudad de México: Karla Ivette, Cristian y Carlos Gómez. Y su fama es tal que incluso llegó a la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ahí su familia contó que no es un pato cualquiera, "Merlín" representa muy bien lo que es ser mexicano y su dieta incluye un taquito de Carnitas.

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¿Cuándo es el sorteo de la Lotería Nacional del Pato Merlín?

Este jueves se celebró la ceremonia de revelación del billete o "cachito" de la Lotería Nacional del Pato Merlín. Olivia Salomón, directora general de la Lotenal anunció que el Sorteo Superior 2891 se jugará en su honor.

Expresó que el motivo detrás de dedicar este "cachito" a Merlín se debe a que es una historia que nació entre la gente y gracias al cariño de los mexicanos se convirtió en un símbolo de la memoria colectiva sobre el Mundial 2026.

Y es que su fama tras hacerse viral escaló a tal grado, que su familia incluso lo registró como marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

De modo que el Sorteo Superior 2891 de la Lotería Nacional que tiene al Pato Merlín como protagonista se celebrará el próximo viernes 24 de julio de 2026 a las 20:00 horas.

En total se venderán dos millones 400 mil cachitos que viajarán por plazas, mercados, y comunidades de todo México.

¿Cuánto gana quien compre un "cachito" del Sorteo de Lotería Nacional del Pato Merlín?

El Sorteo Superior 2891 que rinde homenaje al Pato Merlín entrega un premio mayor de 17 millones de pesos en dos series, es decir, a quien compre 40 cachitos. Mientras que quien adquiera un sólo billete podrá ganar hasta 425 mil pesos.

De modo que el premio por cada uno de los billetes queda de la siguiente manera:

Si compras un "cachito" de 40 pesos, puedes ganar hasta 425 mil pesos.

Si compras una serie (20 cachitos) de 800 pesos, puedes ganar hasta 8.5 millones de pesos.

Si compras dos series (40 cachitos) de 1,600 pesos, puedes ganar el total del Premio Mayor de 17 millones de pesos.

Como ocurre en cada sorteo, los Niños Gritones serán los encargados de dar a conocer a los ganadores del Sorteo Superior 2891 de la Lotería Nacional.

Éste ofrece un total de 51 millones 8333 mil 200 pesos repartidos en más de 12 mil premios.

SARR