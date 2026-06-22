El Pato Merlín Come Carnitas y le Robaron Sus Zapatos: Esta Es Su Historia

La familia Gómez y su famosa mascota Merlín visitaron hoy la conferencia mañanera de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que Carla, su dueña, reveló detalles del pato mundialista, que se hizo viral y alcanzó fama internacional, por el los festejos del Mundial 2026, por el triunfo de la Selección Nacional vs Sudáfrica, en la inauguración de la Copa del Mundo.

En la conferencia mañanera, la presidenta Sheinbaum Pardo destacó que “Merlín se volvió prácticamente la mascota del Mundial” y explicó que invitó a la familia Gómez como un acto humanista, para que la gente conozca su historia, quiénes son y su problemática.

“Por supuesto les vamos a ayudar a que esta fama que han adquirido -a través de nosotros- se traduzca en mejora en su calidad de vida, siempre”, mencionó la mandataria.

La historia de Merlín, entre carnitas y el robo de sus zapatos

Carla Gómez dijo que es madre soltera de Carlos, de 22 años, Cristián, de 14, y “el bebé de la casa”, Merlín, a quien consideró como el patrón del negocio que tienen en la zona Centro de la Ciudad de México.

La señora Carla habló, entre otros temas, sobre el registro de los derechos de autor del pato Merlín, que realizará hoy ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), de su alimentación y del robo de sus zapatos.

La madre de Carlos y Cristián recordó que Merlín ya se había hecho viral en TikTok, como el patito que vende aguas y mencionó que “lo importante es que somos una familia muy aterrizada (…) Esta situación no nos está haciendo sentir más que nadie, somos iguales, somos de pueblo y nosotros complacidos de que la gente se acerque a nosotros, porque la gente es muy amorosa”.

Contó que antes de Merlín ya habían tenido patos. La primera fue Bruna, la patita con tenis; la segunda, Waffle, la patita que vende aguas; y Merlín, el embajador del Mundial 2026.

¿Qué come el pato Merlín?

Carla dijo que el pato Merlín lleva una dieta balanceada que se basa en los siguientes alimentos:

Comida especial para pato.

Verduras.

Fruta.

Proteína.

Charales vivos.

Grillos.

Y los domingos, un taco de carnitas.

El robo de los zapatos de Merlín

Carla también comentó que Merlín usa zapatos, para proteger las membranas de sus patas, pero actualmente usa calcetas, porque le robaron sus zapatos.

“Tratamos de proteger en lo posible a nuestro bebé, para que no se dañe absolutamente en nada”, afirmó Carla, quien agregó que un veterinario cuida de la salud de Merlín, con revisiones dos veces al año.

Sobre el tamaño de las patas de Merlín, Carla dijo que “es patón” y finalmente, comentó que merlín es muy tranquilo, duerme muy bien en la noche, no da lata y en general, se porta bien.

Aquí puedes ver el momento en que Merlín asistió a la conferencia mañanera de hoy