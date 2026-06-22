El Pato Merlín Come Carnitas y le Robaron Sus Zapatos: Esta Es Su Historia

Entérate de todos los detalles sobre la historia de Merlín, el pato que puso e alto el nombre de México a nivel mundial, por los festejos del Mundial 2026

Pato Merlín en la conferencia mañanera de hoy, 22 de junio 2026Pato Merlín en la conferencia mañanera de hoy, 22 de junio 2026. Foto: Cuartoscuro

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Conoce a Merlín, el pato que conquistó el Mundial 2026 y se hizo viral. Descubre su historia, su dieta especial y cómo perdió sus zapatos. No te lo pierdas.

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