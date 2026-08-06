Germán Ortega Denuncia Estafa por Miles de Pesos y Expone el Modus Operandi de los Delincuentes

El comediante Germán Ortega, integrante de Los Mascabrothers, actualizó el estado de la denuncia legal que mantiene tras ser víctima de una estafa relacionada con la instalación de una cocina, un fraude que, según reveló, también habría afectado a más de 70 familias en Monterrey.

El origen del fraude

Ortega contó que a inicios de 2026 depositó dinero a una persona para que le instalara una cocina en su casa. El trabajo nunca se realizó: el responsable argumentó que atravesaba un problema de salud grave y lo remitió con otras personas de su equipo, quienes tardaban días en responder sus llamadas. Finalmente, la comunicación se cortó por completo.

El comediante precisó que en el fraude participaron dos personas, aunque decidió no revelar sus nombres por motivos legales mientras avanza el proceso.

El modus operandi que afectó a más familias

Tras hacer pública su denuncia en redes sociales, Ortega reveló que recibió decenas de mensajes de personas que habrían sido víctimas del mismo esquema, atribuido al mismo responsable en Monterrey. Entre los testimonios, mencionó el caso de una mujer que juntó sus ahorros y pidió un préstamo para remodelar su cocina, dinero que terminó perdiendo, y que continúa pagando.

Para el actor, el fondo del problema es el abuso de confianza, al que calificó como uno de los delitos más graves que puede cometer una persona.

El proceso legal continúa, pese a la lentitud

Ortega reconoció que el trámite legal ha sido desgastante y que se retrasó por sus compromisos laborales durante la cobertura del Mundial, aunque aseguró que no piensa desistir. Los responsables del fraude, dijo, permanecen libres hasta el momento.

El comediante hizo un llamado a otras víctimas a no quedarse calladas y denunciar, insistiendo en que, aunque el proceso es tardado, vale la pena para poder recuperar lo perdido.