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Germán Ortega Denuncia Estafa por Miles de Pesos y Expone el Modus Operandi de los Delincuentes

Germán Ortega reveló el modus operandi de la estafa que sufrió y que también afectó a 70 familias en Monterrey. Esto dijo sobre su proceso legal.

germán-ortega-estafa-modus-operandi-fraudeFoto: Cuartoscuro

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El comediante Germán Ortega expone un fraude que afectó a 70 familias. Abuso de confianza y proceso legal lento. ¿Qué hacer si eres víctima?

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