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Muere la Influencer Sydney Towle a los 26 Años, tras Documentar su Lucha contra el Cáncer

La influencer Sydney Towle murió a los 26 años tras casi tres años de lucha contra un raro cáncer de vías biliares.

sydney-towle-influencer-muerte-cancer-que-le-pasoFoto: Instagram Sydney Towle

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La influencer Sydney Towle falleció a los 26 años tras luchar contra un raro cáncer de vías biliares. Su legado en 'CancerTok' sigue inspirando a millones. Descubre su historia de activismo.

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