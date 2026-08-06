Muere la Influencer Sydney Towle a los 26 Años, tras Documentar su Lucha contra el Cáncer

Sydney Towle, la creadora de contenido conocida en TikTok e Instagram por documentar públicamente su batalla contra un raro cáncer de vías biliares, murió el miércoles 5 de agosto a los 26 años. La noticia fue confirmada por su familia un día después a través de las redes sociales de la influencer, donde por casi tres años compartió con más de un millón de seguidores cada etapa de su tratamiento.

Así confirmó la familia de Sydney Towle su muerte

El anuncio se publicó el jueves 6 de agosto en las cuentas de Towle. La publicación la describió como "un rayo de sol interminable" y "una hija, hermana y amiga para tantos". El mensaje, dirigido a sus seguidores, decía: "Siempre te amaremos tanto, Sydney. Estoy tan orgullosa de lo mucho que luchaste. Te amo".

Un día después, su hermano Austin Towle y su madre, Elizabeth Marrow, aparecieron juntos en un video de TikTok para agradecer el apoyo recibido durante años. "Syd se fue en paz anoche, tras una batalla de casi tres años contra el colangiocarcinoma. Luchó muy fuerte y estamos muy orgullosos de ella", expresó Austin en el clip.

Apenas un día antes de conocerse su muerte, el propio Austin había informado que Sydney había sido trasladada a un centro de cuidados paliativos, acompañada por familiares y amigos.

Qué cáncer tenía Sydney Towle y cuándo se lo diagnosticaron

Towle recibió el diagnóstico en 2023, a los 23 años, después de notar un bulto y una sensación de ardor en el abdomen que en un principio se atribuyó a una hernia. Los estudios revelaron que se trataba de colangiocarcinoma intrahepático, un tipo de cáncer poco común que se desarrolla en los conductos biliares que conectan el hígado, la vesícula y el intestino delgado.

Se trata de una enfermedad que, de acuerdo con la Clínica Mayo, suele presentarse en personas mayores de 50 años o con antecedentes de hepatitis, lo que hacía particularmente inusual el caso de Towle. "No encajo en ninguno de los factores demográficos", llegó a decir la influencer sobre su diagnóstico.

A lo largo de casi tres años, Towle documentó abiertamente sesiones de quimioterapia, cirugías, hospitalizaciones y un ensayo clínico con terapia de linfocitos infiltrantes de tumores. En 2025 se sometió a una cirugía para colocarse una bomba de quimioterapia hepática y, meses después, reveló que los médicos habían detectado tumores en los pulmones además del crecimiento de los ya existentes en el hígado.

De las redes sociales al activismo: cómo se convirtió en referente de "CancerTok"

Antes de su diagnóstico, el contenido de Towle en redes sociales se limitaba a selfies y videos de tendencias de baile. Graduada de Dartmouth College y radicada en Los Ángeles, donde trabajaba en marketing, su vida cambió por completo tras conocer su enfermedad, lo que la llevó a mudarse a Nueva York para tratarse en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Con el tiempo, se convirtió en una de las voces más seguidas dentro de la comunidad conocida como "CancerTok", acumulando más de 1.1 millones de seguidores en TikTok y más de 214 mil en Instagram. Sus videos, que en conjunto superaron los 18 millones de reproducciones, alternaban momentos crudos sobre los efectos de la quimioterapia con publicaciones que buscaban mostrar que aún podía llevar una vida cotidiana.

Towle también se propuso derribar estereotipos sobre cómo "debería verse" una persona enferma de cáncer. En entrevista con la revista People, relató que constantemente recibía comentarios de usuarios que dudaban de su diagnóstico por conservar el cabello o no "aparentar" estar enferma, algo que calificó como una de las partes más dolorosas de su experiencia.

Como parte de su activismo, en mayo de 2026 participó como imagen principal del desfile The Chemo Club x Post Swim durante la Semana de la Moda de Miami Swim Week, donde modeló trajes de baño diseñados para cuerpos que atravesaron un proceso oncológico junto a otras mujeres en tratamiento.

El mensaje final de Sydney Towle a sus seguidores

En mayo de este año, Towle reveló que su oncólogo, a quien había visto durante dos años, le informó que estaba llegando al límite de sus opciones de tratamiento. Pese a ese diagnóstico, la creadora de contenido decidió no rendirse: cambió de hospital y continuó explorando alternativas médicas. "No estamos en el punto de darnos por vencidos", llegó a escribir en ese momento.

La Fundación de Colangiocarcinoma, organización con la que colaboraba como embajadora comunitaria, la recordó como una defensora que transformó su experiencia personal en una herramienta para ayudar a otros pacientes con enfermedades raras. Según la fundación, Towle entendía que compartir su vida podía ayudar a otros y usó esa plataforma para visibilizar el aislamiento de las enfermedades raras, la situación de los adultos jóvenes con cáncer y la importancia del financiamiento a la investigación.