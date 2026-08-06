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Galilea Montijo Habla de Todo lo Que le Pasó en la Cara: 'No Podía Controlar Mi Ojo Ni Mi Boca'

Galilea Montijo rompió el silencio: reveló que una cirugía derivó en quemaduras de 2° y 3er grado que le impidieron controlar su ojo y boca.

galilea-montijo-que-le-paso-cara-no-podia-controlar-ojo-bocaFoto: Cuartoscuro

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Galilea Montijo habla sobre las quemaduras que sufrió tras una cirugía estética y cómo afectaron su vida. Su recuperación es un llamado a la reflexión.

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