Galilea Montijo Habla de Todo lo Que le Pasó en la Cara: 'No Podía Controlar Mi Ojo Ni Mi Boca'

Galilea Montijo rompió el silencio sobre los cambios en su rostro y reveló que una cirugía estética derivó en quemaduras de segundo y tercer grado que afectaron temporalmente el movimiento de su ojo y su boca.

Durante meses, la conductora de Hoy y de La Casa de los Famosos México fue blanco de memes y especulaciones en redes sociales, donde algunos usuarios apuntaban a un exceso de procedimientos estéticos e incluso se habló de una supuesta parálisis facial. Ahora, la propia Galilea decidió contar su versión completa.

Una cirugía "sencilla" que se complicó

Todo comenzó en enero, cuando Montijo se sometió a un procedimiento para levantar una de sus cejas. El cirujano le propuso además retirar una pequeña porción de una glándula bajo el cuello para perfilar esa zona, y le aseguró que la recuperación tomaría apenas tres semanas.

Según relató en el podcast Bajo la Piel, junto a la doctora Marimar Guerra, quien dio seguimiento a su recuperación, la conductora aceptó el procedimiento sin sospechar la magnitud de lo que vendría después.

De la inflamación a las quemaduras

Tras la cirugía, Galilea presentó una inflamación considerable y recibió instrucciones de aplicarse un líquido desinflamante. Ese producto, lejos de ayudar, le generó una fuerte reacción que derivó en quemaduras de segundo y tercer grado en el cuello. La conductora contó que desde las primeras aplicaciones sintió un ardor intenso.

Al buscar ayuda con el médico que la operó, solo recibió la indicación de lavar la zona con jabón y desinfectante. Ya de regreso en México, acudió con la doctora Guerra, quien identificó la gravedad de la lesión y comenzó un tratamiento especializado que incluyó terapia regenerativa con células madre.

"No podía controlar mi boca ni mi ojo"

La quemadura provocó una contractura en el cuello que alteró la posición natural del rostro: una ceja comenzó a descender y la boca se desvió involuntariamente hacia un lado. La inflamación también afectó un nervio cercano al ojo, lo que generó la asimetría que alimentó los rumores de parálisis facial.

La propia conductora describió que no podía controlar ni su boca ni su ojo, y explicó que, mientras para las redes sociales su condición se convirtió en material de memes, para ella representó dolor físico y pérdida de trabajo.

El golpe emocional: "Yo no soy esta"

Más allá del dolor físico, Galilea confesó que llegó a pensar que su carrera frente a las cámaras había terminado. Explicó que sintió que la cirugía le había cambiado la cara y la mirada, al grado de no reconocerse a sí misma. A pesar de eso, no faltó a sus compromisos en Hoy, aunque reconoció que las luces del foro hacían más evidentes las alteraciones en su rostro. También recibió tratamiento psicológico para sobrellevar el proceso.

Recuperación al 90% y un llamado a la reflexión

Gracias a un tratamiento multidisciplinario, la conductora asegura que su recuperación ronda el 90%, aunque el dolor en el cuello se volvió crónico. Galilea aclaró que no busca desacreditar la cirugía estética como profesión, sino invitar a quienes deseen someterse a un procedimiento a investigar a fondo la trayectoria y el seguimiento médico del especialista elegido.

Sobre las burlas que recibió en redes mientras atravesaba el proceso, fue contundente: no está bien reírse del dolor ajeno.