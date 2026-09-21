Accidentes

Dos Lesionados, Entre ellos un Menor, tras Choque en la México-Querétaro

El percance ocurrió a la altura de la comunidad de El Sauz, donde un automóvil terminó debajo de la plataforma de una unidad de carga

Auto se Incrusta en Tráiler y Deja Dos Lesionados en Pedro EscobedoAuto se Incrusta en Tráiler y Deja Dos Lesionados en Pedro Escobedo. Foto: N+

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El menor fue llevado a un hospital para recibir atención especializada, mientras elementos de emergencia y autoridades trabajaron en el retiro del vehículo.

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