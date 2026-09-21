Dos personas, entre ellas un menor de 14 años, resultaron lesionadas tras un fuerte accidente registrado la mañana de este lunes sobre la autopista federal México-Querétaro, con dirección a la capital del estado.

El percance ocurrió en el kilómetro 179, a la altura de la comunidad de El Sauz, en el municipio de Pedro Escobedo, donde un vehículo compacto terminó incrustado en la caja seca de un tráiler.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora del automóvil habría perdido el control de la unidad, presuntamente debido al exceso de velocidad, por lo que primero impactó contra la barra de contención y posteriormente rebotó contra el tráiler, que circulaba por el carril central.

El operador de la unidad pesada logró orillarse para brindar apoyo a los tripulantes del automóvil, mientras que al lugar acudieron servicios de emergencia para atender a las dos personas lesionadas.

Debido a los golpes que presentaba, el menor de 14 años fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

El accidente generó carga vehicular en la zona, por lo que fueron habilitados dos carriles para permitir el paso de los automovilistas.

Elementos de la Guardia Nacional, división Carreteras, así como personal de Caminos y Puentes Federales, acudieron para tomar conocimiento del hecho y coordinar las labores para retirar el vehículo, que quedó debajo de la plataforma del tráiler.

Para estas maniobras fue solicitada una grúa, mientras se mantenía parcialmente afectada la circulación en este tramo de la autopista.