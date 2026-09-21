Accidentes

Cae Trabajador de Aproximadamente 4 Metros Dentro de Construcción en Monterrey

Autoridades trasladaron al hombre, de 21 años, hasta el Hospital Universitario para ser valorado

Cae trabajadorAutoridades atendieron al empleado herido. Foto: PCNL

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