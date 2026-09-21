Un joven trabajador resultó con diversas lesiones luego de caer desde una altura de entre 4 a 7 metros de altura. Los hechos ocurrieron dentro de una construcción ubicada sobre la calle Bellini, en la colonia Renacimiento, en Monterrey, Nuevo León.

Al percatarse de esta situación, compañeros del sujeto herido de inmediato solicitaron el auxilio de autoridades de rescate. Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León (PCNL) y de la Cruz Roja Mexicana.

Paramédicos de inmediato comenzaron a brindarle la atención médica al joven, quien fue identificado como Germán Flores, de 21 años de edad.

Germán fue trasladado al Hospital Universitario para ser valorado por especialistas. Hasta el momento no se ha revelado el estado de salud del trabajador ni las lesiones que presentaba, por lo que se espera se revelen más detalles en las próximas horas.

Un accidente laboral similar ocurrió dentro de un colegio ubicado en el municipio De San Pedro Garza García, Nuevo León. Fue en este punto donde dos empleados cayeron desde una altura de entre dos a tres metros de altura. El percance ocurrió tras el colapso de un andamio.