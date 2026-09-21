Hay una persona ilocalizable relacionada con el caso de la Academia Militarizada Esparta, en Sayula, se trata de Christopher ‘N’, quien hasta el momento es señalado por el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco como sustraído.

Mientras que los demás relacionados están vinculados a proceso: Fernando ‘N’ y Teresa de Jesús ‘N’, quienes se desempeñaban como directores, y José Martín ‘N’, quien trabajaba como oficial subordinado en dicho plantel.

Ante la Fiscalía de Jalisco, son 8 carpetas de investigación que se indagan; 4 de ellas son las que llegaron a los juzgados, mientras que las restantes, las autoridades señalan que el proceso está detenido debido a que se les han dado citatorios a las víctimas para que acudan a los dictámenes psicológicos para robustecer las indagatorias, pero no se han presentado.

En los 4 asuntos judicializados, el delito que se imputa es maltrato infantil. Las víctimas aseguran haber sido sometidas a tortura pscológica y castigos severos dentro de las paredes de esta academia militar, la misma que fue clausurada el 4 de septiembre.

El plazo para la investigación complementaria es de 3 meses, y las medidas de los vinculados son las mismas: presentación periódica ante el juez; prohibición de salir del país sin autorización judicial y no acercarse ni molestar testigos.