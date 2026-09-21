Seguridad

Reportan a Una Persona Ilocalizable por el Caso de la Academia Esparta en Jalisco

Christopher ‘N’, relacionado con esta escuela que fue clausurada por presuntos casos de maltrato infantil, es señalado como sustraído

Academia Militarizada EspartaHay una persona ilocalizable relacionada al caso de la Academia Esparta en Jalisco. Foto: N+

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Christopher 'N', vinculado al caso de maltrato infantil en la Academia Esparta en Jalisco, está ilocalizable. La investigación sigue en curso

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