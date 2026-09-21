El huracán Polo se intensificó a categoría 1 mientras avanza sobre el océano Pacífico frente a las costas de México, donde su trayectoria mantiene bajo vigilancia a cinco estados de la República.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón se desplazará cerca y de manera paralela a las costas del Pacífico mexicano, por lo que se pueden generar lluvias, viento y oleaje elevado, aunque el centro del sistema aún permanezca sobre el océano.

A las 12:00 horas de este lunes 21 de septiembre, tiempo del centro de México, Polo se ubicó aproximadamente a 305 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 435 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Presentaba vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora y rachas de hasta 155 kilómetros por hora.

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Los estados que se encuentran bajo influencia del sistema son Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, donde se prevén distintos efectos asociados con la circulación del huracán.

Para Oaxaca, se pronostican lluvias intensas, principalmente en el sur y las zonas costeras del estado. Mientras que para Guerrero, Se esperan lluvias intensas a muy fuertes, además de viento y oleaje elevado.

En Michoacán se podrían registrar lluvias muy fuertes, rachas de viento y oleaje elevado en las zonas costeras. La cercanía del sistema con el Pacífico puede generar lluvias, viento y oleaje elevado en el estado de Colima.

En Jalisco también se prevén lluvias y condiciones marítimas adversas en zonas de la costa debido a la circulación de Polo.

Por el momento, el pronóstico mantiene al centro del huracán sobre el océano. El Centro Nacional de Huracanes señaló que el núcleo de Polo permanecerá cerca de la costa del suroeste de México durante los próximos días y posteriormente se espera un cambio de dirección hacia el oeste-noroeste o noroeste.

El pronóstico del Centro Nacional de Huracanes contempla que Polo siga intensificándose durante los próximos días mientras permanece frente a las costas mexicanas.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre la trayectoria e intensidad del sistema, debido a que ambos elementos pueden modificarse durante la evolución de un ciclón tropical.

PT