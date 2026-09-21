Pronóstico del tiempo

Estos son los Estados que Serán Afectados por el Huracán Polo, Según su Trayectoria

Los principales efectos del huracán Polo se esperan en cinco estados de la zona del Pacífico mexicano

Image of Hurricane Milton from NOAA's GOES-16 satellite on Oct. 8, 2024El ciclón continúa fortaleciéndose rápidamente. Foto ilustrativa: NOAA

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El huracán Polo amenaza con lluvias intensas y vientos fuertes en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco. Aquí te decimos lo que se sabe sobre su trayectoria.

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