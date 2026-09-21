Ciencia y Tecnología

La Ciencia Explica Por Qué el Huracán Polo Podría Convertirse en Categoría 5

Se hace presente el fantasma de Otis ante el temor de que Polo se fortalezca muy cerca de las costas mexicanas

Huracán PoloHuracán Polo se encuentra a pocos cientos de kilómetros de México. Foto: NOAA

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+