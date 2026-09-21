La temporada de huracanes 2026 había sido indulgente con México. Hasta el momento, ningún meteoro ha representado una amenaza real para las costas del país, pero esto podría estar a punto de cambiar con la formación de Polo, cuya trayectoria le mantiene muy cerca de Colima y Michoacán.

En 2023, el huracán Otis se fortaleció justo antes de tocar tierra y arrasó Acapulco, siendo un huracán de categoría 5. A casi tres años de esta catástrofe, Polo bordea las costas mexicanas en una ruta que le lleva hacia el noroeste.

Fabián Vázquez Romaña ha advertido que la emergencia no es menor solo porque, de momento, no se anticipa que el ciclón no vaya a tocar tierra. “Sigue siendo un sistema muy poderoso”, explicó en un video el titular del Servicio Meteorológico Nacional.

“Va a estar solo a 100 kilómetros”, añadió. “Sus efectos sí se van a sentir en Michoacán, Colima, Jalisco y el día de hoy en Guerrero y Oaxaca”.

Entre el miércoles y el jueves, Polo alcanzará la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, que mide la intensidad de los huracanes. En este momento, el huracán categoría 1 mantiene una presión atmosférica de 974 milibares.

A medida que este número desciende, mayor es el poder que adquiere el ciclón. Cuando la presión de la atmósfera baja en un punto, el aire aledaño llena rápidamente el espacio vacío y este movimiento es el que promueve la formación de los vientos ciclónicos. En comparación, Otis tenía una presión de apenas 924 milibares al momento de tocar tierra.

El otro factor que influye en el fortalecimiento de Polo es su baja velocidad. Actualmente, el ciclón se mueve a 7 kilómetros por hora sobre aguas templadas. Su lentitud le permite ganar fuerza a medida que sube por el borde de las costas mexicanas.

En su mayor punto, el huracán Polo se ubicará a cien kilómetros de Colima y Michoacán, donde se sentirán con intensidad sus efectos, aun si no toca tierra. Para el viernes 25 de septiembre, el ciclón comenzará a debilitarse y descenderá a la categoría 4.