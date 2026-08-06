Accidentes

Carambola entre Varios Vehículos Provoca el Cierre Total de la Autopista México Puebla

Se registra un accidente sobre la autopista, provocando el cierre total de los carriles con sentido hacia el Outlet.

Caos vial provocó el accidente múltiple a la altura de La María.Caos vial provocó el accidente múltiple a la altura de La María. Foto: N+

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Autopista México-Puebla cerrada por accidente entre tres vehículos, incluyendo un camión y un tráiler. Tráfico detenido hacia CDMX.

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