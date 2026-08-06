Carambola entre Varios Vehículos Provoca el Cierre Total de la Autopista México Puebla

La tarde de este jueves 6 de agosto se registra caos vial en la autopista México-Puebla con dirección a la CDMX por el choque múltiple entre al menos tres vehículos.

De acuerdo con reporte de usuarios de la vialidad, el paso terminó bloqueado por completo en los tres carriles de circulación, por el accidente entre un camión tipo torton, un tráiler y una camioneta particular.

Cierre en la autopista por choque múltiple con sentido a CDMX

El tránsito se encuentra detenido por completo a la altura del puente de La María, con sentido a la plaza comercial Outlet. El percance provocó que las unidades involucradas terminaran varadas sobre los todos los carriles.

El camión tipo torton terminó atravesado sobre los carriles de circulación. Foto: N+

Hasta el momento se desconocen las causas del accidente entre varias unidades. Cuerpos de emergencias acuden al sitio para el auxilio de posibles personas lesionadas.

Con información de N+

JAPR