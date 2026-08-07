Detienen a Jorge Francisco ‘N’, Exhibido en un Video por Agredir a su Esposa Embarazada

La Fiscalía de Morelos anunció que fue detenido Jorge Francisco “N”, señalado por haber agredido a su esposa embarazada. Es acusado por intento de feminicidio. Fernando Blumenkron, titular de la Fiscalía del estado, informó que, el agresor fue detenido en Guerrero.

La detención ocurrió al ejecutarse una orden de aprehensión por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Blumenkron Escobar indicó que, la orden se ejecutó gracias al apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, así como del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

“Gracias al apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y del Centro Nacional de Inteligencia, en el estado de Guerrero fue detenido Jorge Francisco ‘N’, al ejecutarse una orden de aprehensión por el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de una víctima con iniciales P.E.F.M”.

Jorge Francisco “N”, señalado por intento de feminicidio

En mayo del 2026, Paula “N” denunció en redes sociales haber sido víctima de violencia por parte de su exmarido. La mujer originaria de Cuernavaca, Morelos, compartió videos donde se apreciaban las agresiones físicas de las que fue objeto.

Paula “N” también denunció que las agresiones ocurrieron incluso en frente de sus hijos, menores de edad.

Su denuncia fue retomada por las autoridades, aunque no fue posible la captura inmediata del presunto agresor. Durante el mes de junio, Jorge Francisco “N” obtuvo un amparo que ordenaba una suspensión provisional.

Paula denunció que durante una década sufrió violencia por parte de su esposo, incluso enfrente de sus hijos. En el video que se viralizó se ve cuando la tira al piso y la golpea. En otra imagen se ve que ella está arrinconada en su recámara juntos con sus dos pequeños hijos.