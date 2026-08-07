Seguridad

Detienen a Jorge Francisco ‘N’, Exhibido en un Video por Agredir a su Esposa Embarazada

Jorge Francisco ‘N’, señalado por feminicidio en grado de tentativa, fue detenido en el estado de Guerrero

Agresión en video de Jorge Francisco ‘N’Detienen a Jorge Francisco ‘N’. Foto: Facebook | Pau Fa Mel

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Jorge Francisco ‘N’ fue arrestado en Guerrero tras ser acusado de agredir a su exesposa embarazada. La Fiscalía de Morelos y el CNI lograron la captura.

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