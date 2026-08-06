Localizan Sin Vida a Mujer en la Colonia Mariano Escobedo; Investigan Posible Feminicidio

Una intensa movilización de autoridades se registró la tarde de este jueves 6 de agosto en la colonia Mariano Escobedo, en el municipio de Monterrey, luego de que una mujer fuera localizada sin vida al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles San Pablo Labrador y Santa Gertrudis.

Al lugar acudieron elementos de diversas corporaciones de seguridad y de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes acordonaron la zona para iniciar las investigaciones correspondientes y recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron vecinos del sector quienes informaron a las autoridades que tenían aproximadamente tres días sin ver a la mujer, a quien únicamente identificaban con el nombre de Gabriela.

Tras el reporte, los agentes ingresaron al domicilio, donde confirmaron el fallecimiento de la mujer. La vialidad permaneció restringida mientras personal especializado realizaba las diligencias correspondientes.

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Primeras investigaciones apuntan a violencia familiar

Las primeras líneas de investigación señalan que la víctima presuntamente habría sido objeto de violencia familiar por parte de su pareja sentimental.

Según la información disponible, el hombre no fue localizado en el inmueble y presuntamente se encuentra prófugo, por lo que las autoridades ya realizan las investigaciones y operativos necesarios para ubicarlo y determinar su posible participación en los hechos.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este caso. Elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron el procesamiento de la escena y comenzaron con la recolección de indicios dentro del domicilio, con el objetivo de fortalecer la carpeta de investigación.

Durante varias horas, los especialistas ingresaron y salieron del inmueble con equipo pericial y bolsas para el levantamiento de evidencias, mientras el acceso permanecía restringido para peatones y automovilistas.

Caso será investigado bajo el protocolo de feminicidio

De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades, el caso será investigado bajo el protocolo de feminicidio, con el propósito de determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la mujer y deslindar responsabilidades.

La Fiscalía General de Justicia continuará con las diligencias correspondientes para establecer la mecánica de los hechos y localizar al presunto responsable. En tanto, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la autopsia de ley, cuyos resultados formarán parte de la investigación.