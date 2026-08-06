Seguridad

Localizan Sin Vida a Mujer en la Colonia Mariano Escobedo; Investigan Posible Feminicidio

Autoridades investigan bajo el protocolo de feminicidio la muerte de una mujer localizada al interior de un domicilio en la colonia Mariano Escobedo, en Monterrey.

Investigan muerte de una mujer bajo protocolo de feminicidio en MonterreyHallazgo de mujer sin vida moviliza a autoridades en Monterrey.Foto: N+

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Una mujer fue localizada sin vida dentro de un domicilio en la colonia Mariano Escobedo, en Monterrey, lo que generó una movilización de autoridades. Vecinos señalaron que no la habían visto durante varios días.

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