La tormenta tropical ‘Polo’ podría intensificarse hasta convertirse en huracán categoría 4 frente a las costas de México durante esta semana, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Actualmente, la circulación de ‘Polo’ incrementa la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en Colima, Michoacán y Guerrero.

El SMN también prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Ante estas condiciones, recomendó extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje, incluida la navegación marítima, así como atender las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.

De acuerdo con el pronóstico, el martes 22 de septiembre a las 06:00 horas, ‘Polo’ alcanzaría la categoría 1 de huracán, cuando se ubicaría a 285 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero. A las 18:00 horas del mismo día, se prevé que avance a categoría 2, a 255 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo.

Para el miércoles 23 a las 06:00 horas, alcanzaría la categoría 3, a 230 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ese mismo día, a las 18:00 horas, podría convertirse en huracán categoría 4, cuando se encuentre a 180 kilómetros al sur de Punta San Telmo, Michoacán.

Para el jueves a las 18:00 horas, el sistema continuaría como huracán categoría 4 y se localizaría a 175 kilómetros al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.

El viernes 25 de septiembre a las 18:00 horas, ‘Polo’ todavía tendría categoría 4 y comenzaría a alejarse de territorio mexicano, al ubicarse a 375 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Ante el pronóstico de lluvias, viento y oleaje, las autoridades recomendaron a la población de los estados mencionados extremar precauciones y mantenerse atenta a las indicaciones de Protección Civil.