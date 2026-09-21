Pronostican Que ‘Polo’ Evolucione a Huracán Categoría 4 Frente a Michoacán | Trayectoria
La circulación de la tormenta tropical incrementa el potencial de lluvias fuertes en tres entidades del país
La circulación de la tormenta tropical incrementa el potencial de lluvias fuertes en tres entidades del país
La tormenta tropical ‘Polo’ podría intensificarse hasta convertirse en huracán categoría 4 frente a las costas de México durante esta semana, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Actualmente, la circulación de ‘Polo’ incrementa la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en Colima, Michoacán y Guerrero.
El SMN también prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Ante estas condiciones, recomendó extremar precauciones por lluvias, viento y oleaje, incluida la navegación marítima, así como atender las indicaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.
De acuerdo con el pronóstico, el martes 22 de septiembre a las 06:00 horas, ‘Polo’ alcanzaría la categoría 1 de huracán, cuando se ubicaría a 285 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo, Guerrero. A las 18:00 horas del mismo día, se prevé que avance a categoría 2, a 255 kilómetros al sur-suroeste de Zihuatanejo.
Para el miércoles 23 a las 06:00 horas, alcanzaría la categoría 3, a 230 kilómetros al sur-suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Ese mismo día, a las 18:00 horas, podría convertirse en huracán categoría 4, cuando se encuentre a 180 kilómetros al sur de Punta San Telmo, Michoacán.
Para el jueves a las 18:00 horas, el sistema continuaría como huracán categoría 4 y se localizaría a 175 kilómetros al sur-suroeste de Playa Pérula, Jalisco.
El viernes 25 de septiembre a las 18:00 horas, ‘Polo’ todavía tendría categoría 4 y comenzaría a alejarse de territorio mexicano, al ubicarse a 375 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.
Ante el pronóstico de lluvias, viento y oleaje, las autoridades recomendaron a la población de los estados mencionados extremar precauciones y mantenerse atenta a las indicaciones de Protección Civil.