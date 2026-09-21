Seguridad

Siete Sujetos Fueron Detenidos tras Operativo Realizado en Puerto Peñasco

Además de las detenciones, 3 personas privadas de la libertad fueron liberadas luego de distintos cateos realizados en el municipio de Sonora

Siete Sujetos Fueron Detenidos tras Operativo Realizado en Puerto PeñascoSiete Sujetos Fueron Detenidos tras Operativo Realizado en Puerto Peñasco. Foto: Archivo N+

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Operativo en Puerto Peñasco: 7 detenidos y 3 personas liberadas tras cateos. Se aseguraron armas, drogas y vehículos robados.

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