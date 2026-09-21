Siete Sujetos Fueron Detenidos tras Operativo Realizado en Puerto Peñasco

La detención de siete sujetos relacionados con actividades delictivas y la liberación de tres personas privadas de la libertad, se logró a través cateos realizados el fin de semana en la región de Puerto Peñasco.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la investigación por la privación de la libertad de ocho personas dedicadas a la actividad de gambusinos en la región de Sierra Pinta, los cuales fueron liberados, permitió el 18 de septiembre ubicar el inmueble donde se hizo las detenciones.

En el lugar también se logró el aseguramiento de armas, miles de cartuchos, chalecos balísticos, equipo táctico, envoltorios con droga y vehículos de alta gama con reporte de robo en los Estados Unidos.

Ahí se obtuvo información sobre la ruta seguida por los captores, del lugar donde permanecieron retenidas, además de describir una camioneta, de modelo reciente y color blanco.

Con base en los testimonios, en las diligencias realizadas en campo y con información de las corporaciones de inteligencia se pudo localizar el lugar donde las víctimas habrían permanecido retenidas y dieron seguimiento a vehículos con características coincidentes.

En los recorridos, los elementos observaron a dos personas armadas ingresando a un domicilio, y al aproximarse, los delincuentes se percataron de la presencia de los oficiales por lo que dispararon en contra de ellos, por lo que se procedió a repeler la agresión sometiendo a los miembros del un grupo criminal, asegurar el sitio, deteniendo en flagrancia a siete personas y se liberó a tres individuos privados de la libertad.

Durante esta intervención, tres elementos de la AMIC resultaron lesionados por disparo de arma de fuego: uno presentó una herida en una pierna y dos agentes femeninas lesiones por esquirlas. Los tres fueron atendidos y se encuentran fuera de peligro.

El inmueble quedó bajo resguardo y el 19 de septiembre, se realizó una segunda intervención, en la que fueron aseguradas más de 40 armas largas, entre ellas 2 ametralladoras, fusiles de asalto y armas cortas, además de artefactos explosivos improvisados, casi 4 mil cartuchos, equipo táctico, envoltorios con heroína y diversos vehículos de alta gama con reporte de robo en Estados Unidos.

Posteriormente, durante la noche del 19 de septiembre y madrugada del 20, se realizaron dos cateos más en Puerto Peñasco, uno de ellos con resultado positivo. En un inmueble ubicado en la colonia Centro fueron asegurados envoltorios con metanfetamina, tres vehículos de alta gama —dos de ellos con reporte de robo en Estados Unidos, varios cargadores para fusil calibre 5.56/.223 abastecidos con 113 cartuchos, así como diversos documentos.

Los detenidos ya fueron ingresados al Centro de Reinserción Social (CERESO) para que sean imputados ante el Juez correspondiente por la presunta comisión de varios delitos. Además de un menor de edad que también se encontraba con los presuntos delincuentes.

Inmediatamente después de la detención y por razones de seguridad fueron trasladados a Hermosillo con resguardo de las fuerzas policiales.