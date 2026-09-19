Tres elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) que resultaron lesionados durante un operativo realizado este viernes 18 de septiembre en Puerto Peñasco fueron trasladados vía aérea a Hermosillo para recibir atención médica.

Autoridades estatales informaron que los agentes arribaron a la capital sonorense estables y permanecen bajo atención médica, luego de resultar heridos durante el despliegue coordinado de corporaciones estatales y federales.

El operativo se realizó en un domicilio señalado por las autoridades como una casa de seguridad, donde los elementos tomaron el control del inmueble y se reportó la detención de varias personas.

Durante las acciones también fueron asegurados diversos vehículos, armas de fuego, casquillos y equipo táctico, los cuales quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones.

La movilización generó alarma entre habitantes de Puerto Peñasco y distintos reportes en redes sociales. Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que la situación en la zona se encontraba bajo control y que el municipio permanecía en calma.

Las autoridades señalaron que mantendrían la presencia operativa en Puerto Peñasco mientras continúan las diligencias relacionadas con el operativo.





