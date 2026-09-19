Seguridad

Trasladan a Hermosillo a 3 Agentes Lesionados en Operativo de Puerto Peñasco

Los elementos que resultaron heridos durante un despliegue en una casa de seguridad permanecen estables tras arribar a la capital sonorense para recibir atención médica.

Trasladan a Hermosillo a 3 Agentes de la AMIC Lesionados en Operativo de Puerto PeñascoTrasladan a Hermosillo a 3 Agentes de la AMIC Lesionados en Operativo de Puerto Peñasco. Foto: N+

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Operativo en Puerto Peñasco deja a 3 agentes lesionados, ahora estables en Hermosillo.

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