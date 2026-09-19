El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias muy fuertes en zonas de Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; fuertes en Baja California Sur, así como chubascos en Sonora.

Por su parte, habrá lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el noroeste, norte, noreste, oriente, sur y sureste, incluida la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas.

Por último, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en el norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico mexicano y la península de Yucatán.

Este sábado, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (centro y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (norte, centro y sur), Durango (oeste), Sinaloa (norte, centro y sur), Nayarit (norte y costa), Jalisco (oeste y centro), Tabasco (sur), Oaxaca (oeste), Campeche (norte y suroeste), Yucatán (centro y este) y Quintana Roo (centro y norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (sur), Colima, Michoacán (norte, centro y oeste), Guerrero (este), Puebla (norte y suroeste) y Veracruz (centro y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Coahuila, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes y Tamaulipas.

Mientras que las temperaturas máximas llegarán a los 45 grados Celsius en algunas entidades del país:

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur y Sonora (noroeste, oeste y sur).

De 35 a 40 °C: Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste y suroeste), Coahuila (norte), Nuevo León (norte), Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (norte y suroeste), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas, Veracruz y Tabasco.

En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana habrá cielo medio nublado con presencia de bruma, así como ambiente fresco en la región y frío en las zonas serranas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente de templado a cálido, incremento de la nubosidad con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y en el Estado de México, dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 12 a 14 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 8 a 10 °C y una máxima de 22 a 24 °C.

Con información de Conagua

ICM