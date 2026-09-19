Pronóstico del tiempo

Habrá Lluvias Intensas, Descargas Eléctricas y Calor en la República Mexicana

Las autoridades informaron que en 25 estados los termómetros estarán por encima de los 30 grados Celsius

Elementos de Protección Civil retiran un árbol caído por las lluvias en Champotón, CampecheElementos de Protección Civil retiran un árbol caído por las lluvias en Champotón, Campeche. Foto: Facebook | Ayuntamiento de Champotón

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