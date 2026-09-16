Reportan Más de 13 Mil Atenciones por Calor Extremo en Mexicali, BC

El Albergue "El Periquera" (ECO) del DIF Estatal en Mexicali ha recibido un total de 13 mil 128 personas para atención y resguardo durante la presente temporada de altas temperaturas.

De acuerdo con las cifras oficiales emitidas por el personal operativo, la cifra ha aumentado en comparación con el verano de 2025, periodo en el que se registraron poco más de 5 mil atenciones a la ciudadanía en condición de vulnerabilidad.

El refugio temporal inició operaciones desde el pasado mes de mayo y se espera que se mantenga habilitada de manera ininterrumpida hasta que la Dirección de Protección Civil del Estado determine formalmente el fin de la temporada de calor extremo en la región.

JMR