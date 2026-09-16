Sociedad

Reportan Más de 13 Mil Atenciones por Calor Extremo en Mexicali, BC

Las personas han sido atendidas en el albergue "ECO" del DIF del estado

El Albergue "ECO" del DIF Estatal alcanza 13,128 atenciones en lo que va de la temporada de altas temperaturas.El Albergue "ECO" del DIF Estatal alcanza 13 mil atenciones en lo que va de la temporada de altas temperaturas | Foto: N+

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