James Rodríguez Se Retira de la Selección de Colombia: ‘Lo Di Absolutamente Todo’

Con 35 años de edad, el futbolista James Rodríguez ha decidió que es momento de dejar de vestir la camiseta de Colombia. Por eso es que este martes 15 de septiembre anunció que se va, luego de una larga carrera y tres Mundiales en su palmarés.

James Rodríguez pone fin a 15 años de carrera internacional que lo llevaron a ser considerado uno de los mejores futbolistas de la historia del país cafetero, junto a leyendas como Carlos “Pibe” Valderrama o René Higuita.

James David Rodríguez Rubio participó en tres Copas del Mundo, pero fue en Brasil 2014 donde brilló como máximo anotador con 6 goles. También jugó en Rusia 2016 y Canadá-EUA-México 2026.

Fue a través de un video compartido en sus redes sociales que James dio a conocer que ponía punto final a su etapa como seleccionado: "Me voy tranquilo porque sé que lo di absolutamente todo. A toda Colombia, gracias".

Y también destacó lo siguiente: “Después de muchos años, partidos, momentos de alegría y momentos difíciles, siento que ha llegado el momento de cerrar un capítulo de mi vida: mi trayectoria con la selección colombiana. Vestir la camiseta fue un sueño, pero también una enorme responsabilidad”.

Rodríguez se despide luego de un gris capítulo en el Mundial 2026, en el que se notó que no pasa por un buen momento. Sin embargo, quedará para la historia su registro como segundo artillero histórico de Colombia con 31 goles en 131 partidos, cinco menos que el delantero Radamel Falcao.

Fue el motor de Colombia en Brasil 2014, llegando por primera y única vez los cuartos de final, instancia en la que fueron eliminados por los anfitriones con marcador de 2-1. Luego de destacar como artillero, fue fichado por el Real Madrid.

"Desde que llegué a la selección tuve un pensamiento muy claro: que el día que me fuera pudiera sentir que dejaba esta camiseta más arriba de como la encontré. Siento que lo conseguí", dijo James al borde del llanto.

James anunció su adiós a la Selección días después de confirmar que regresa a la Liga colombiana para defender los colores del Atlético Nacional de Medellín, el equipo con más títulos en ese país.

En su presentación con el club Nacional, confesó que todavía tiene un "sueño" por cumplir: ganar una Copa Libertadores para engordar un palmarés que incluye dos Champions Leagues conquistadas con el Real Madrid.

Ya sin James, Colombia sostendrá partidos amistosos contra México, Paraguay y Perú en la próxima fecha FIFA, que se celebrará entre septiembre y octubre.

Con información de N+