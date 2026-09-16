Deportes

James Rodríguez Se Retira de la Selección de Colombia: ‘Lo Di Absolutamente Todo’

Luego de disputar tres Copas del Mundo con la playera de su país, James Rodríguez anuncia su retiro

James Rodríguez es considerado uno de los mejores futbolistas colombianos de la historia, junto al “Pibe” Valderrama y René Higuita.James Rodríguez es considerado uno de los mejores futbolistas colombianos de la historia, junto al “Pibe” Valderrama y René Higuita. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+