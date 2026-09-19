Este sábado, el dólar estadounidense se cotiza en 17.23 pesos por unidad en promedio, de acuerdo con el promedio de las instituciones bancarias en sus mercados electrónicos.

La moneda mexicana perdió el camino en esta semana de fiestas patrias y cerró el viernes con una caída no vista desde marzo.

La depreciación del 0.34% se debió al endurecimiento monetario de la Reserva Federal que redujo el ​atractivo de los activos locales.

En general, esta semana la divisa nacional acumuló un retroceso del 1.5%, luego de casi un mes donde había bajado al piso de las 16 unidades por billete verde.

El Banxico informó que el cierre del dólar del viernes fue de 17.2333 pesos por divisa estadounidense, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.

En cuanto al precio del dólar que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 18 de septiembre en los 17.23 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este sábado, es de 17.1872 pesos por cada divisa verde.

La cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico, ya que al ser fin de semana no abren las sucursales bancarias, está así:

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

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Con información de N+

ICM