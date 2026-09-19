Dólar

Peso Pierde Fuerza y Se Cotiza Muy por Encima de las 17 Unidades por Dólar

La moneda mexicana terminó la semana laboral con una fuerte depreciación en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

Tipo de cambio peso dólar. Foto: N+Tipo de cambio peso dólar. Foto: N+
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