Peso Mexicano Se Desploma en el Tipo de Cambio Frente al Dólar Estadounidense

El precio del dólar en México es de 17.22 pesos por billete verde en promedio, en una semana marcada por las fiestas patrias .

La jornada previa, el peso mexicano no tuvo movimiento en instituciones bancarias en el tipo de cambio con el dólar estadounidense por ser día feriado por la Independencia de México.

Además, este miércoles la Reserva Federal subió las tasas de interés al 4% y adelantó nuevas alzas de los costos de financiación en los próximos meses.

Esta decisión derivó en la apreciación del dólar frente a una cesta de divisas, incluido el peso mexicano, que este jueves verá las consecuencias con la reactivación de la bolsa y los bancos.

El Banxico informó que el cierre del dólar del miércoles fue de 17.1517 pesos por divisa estadounidense, el mismo del martes, ya que este día no hubo cambios bancarios.

Respecto al precio del dólar que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del dólar a peso cerró este 16 de septiembre en 17,24 pesos por divisa verde.

Mientras que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), determinado por Banxico los días hábiles, es de 17.1527 pesos por dólar para este jueves.

El tipo de cambio para pagar las obligaciones en dólares estadounidenses quedó para este día, según Banxico, en 17.1277 pesos por cada divisa verde.

Respecto a la cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico está de la siguiente manera:

No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.

Sigue todos los días en N+ las últimas noticias y cobertura completa sobre el tipo de cambio del dólar en México para conocer si está bajando o subiendo y por qué.

Con información de N+

ICM