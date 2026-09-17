Dólar

Peso Mexicano Se Desploma en el Tipo de Cambio Frente al Dólar Estadounidense

A pesar del día de asueto por las fiestas patrias, en el mercado cambiario electrónico siguió la cotización de la divisa nacional

Billete de un dólar y billete de 20 pesos mexicanosLa cotización del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: N+

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