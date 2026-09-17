Se Espera Refrescamiento y Disminución de Lluvias en el Territorio Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Distintos fenómenos climáticos provocarán chubascos y lluvias fuertes acompañados de descargas eléctricas en el occidente y sur del territorio nacional.

Las autoridades esperan además una disminución en la probabilidad de lluvias sobre estados del norte y centro de la República Mexicana.

Por otro lado, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán; se pronostican lluvias puntuales intensas en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Se mantendrá un refrescamiento de las temperaturas sobre el norte, oriente y centro de la República Mexicana, así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Por último, prevalecerá la onda de calor en Durango (oeste) y Sinaloa (centro y sur).

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Este jueves, se esperan precipitaciones de distintas intensidades en la República Mexicana:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): San Luis Potosí (este), Puebla (norte y sureste), Veracruz (norte, centro y sur), Oaxaca (norte y este), Chiapas (norte) y Tabasco (oeste y centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas (oeste y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua (noroeste y oeste), Michoacán (oeste), Guerrero (costa y este), Campeche (norte, este y suroeste), Yucatán (oeste y sur) y Quintana Roo (norte y centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 mm): Baja California Sur, Zacatecas y Guanajuato.

Mientras que las temperaturas máximas llegarán a los 45 grados Celsius en algunas entidades del país:

De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste y sur), Sinaloa, Durango (noroeste), Chihuahua (noreste y suroeste) y Nayarit.

De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Coahuila (norte), Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

De 30 a 35 °C: Zacatecas, Veracruz y Tabasco.

En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana se prevé cielo nublado, ambiente fresco con bancos de niebla en la región, así como ambiente frío en zonas altas.

Durante la tarde, se pronostica ambiente cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México, dichas lluvias se acompañarán con descargas eléctricas.

En la Ciudad de México la temperatura máxima será de 24 a 26 °C y la mínima será de 12 a 14 °C. Para Toluca, Estado de México, se pronostica una temperatura máxima de 22 a 24 °C y una temperatura mínima de 8 a 10 °C.

Con información de Conagua

ICM