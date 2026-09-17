Pronóstico del tiempo

Se Espera Refrescamiento y Disminución de Lluvias en el Territorio Nacional

La baja en las temperaturas ocurrirá sobre el norte, oriente y centro de la República Mexicana; en seis estados se esperan precipitaciones fuertes

Maquinaria pesada retira arena tras inundación en Los Cabos, BCSMaquinaria pesada retira arena tras inundación en Los Cabos, BCS. Foto: Facebook | Ayuntamiento de Los Cabos

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