Masa de Aire Frío Entra a México: Vienen 3 Días de Lluvias Muy Fuertes en Estos Estados

Los próximos días, varias regiones del país tendrán lluvias de fuertes a muy fuertes por una masa de aire frío que interactuará con otros fenómenos meteorológicos en el golfo de México.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la masa de aire frío ingresó este miércoles por el noreste del territorio nacional y se enfiló rumbo al golfo.

A través de su pronóstico del tiempo, previó que a partir de mañana interactuará con un canal de baja presión y con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera que recorrerá la península de Yucatán.

Esas condiciones ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes en estados del noreste, oriente y sureste del país, incluida la península, del jueves 17 al sábado 19 de septiembre.

Las precipitaciones más intensas serán en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Adicionalmente, el SMN previó que la masa de aire frío provocaría el refrescamiento de las temperaturas sobre el norte, oriente y centro de la República Mexicana; así como viento de componente norte con rachas de 60 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec.

Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), una masa de aire puede cubrir una región de varios millones de kilómetros cuadrados y poseer varios kilómetros de espesor.

Se clasifican en seis categorías, según las características climáticas (temperatura y humedad) de los lugares donde han nacido: marítima tropical, continental tropical, marítima ártica, continental ártica, marítima polar y continental polar.

Las masas de aire se desplazan según los vientos, que influyen directamente en el clima de las regiones que sobrevuelan.

Para el jueves, el SMN pronosticó lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

El viernes, las lluvias más fuertes prevalecerán en el centro y sur de Veracruz, norte y este de Oaxaca, norte, este y sur de Chiapas y oeste y sur de Tabasco.

Mientras que el sábado, Sinaloa será el estado más afectado por lluvias muy fuertes con puntuales intensas.

SPB