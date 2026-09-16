Pronóstico del tiempo

Masa de Aire Frío Entra a México: Vienen 3 Días de Lluvias Muy Fuertes en Estos Estados

El Servicio Meteorológico Nacional informa cuáles serán las regiones que tendrán las precipitaciones más intensas, así como descenso en las temperaturas

Nevado de Toluca durante paso del frente frío 29 en enero de 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoNevado de Toluca durante paso del frente frío 29 en enero de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+