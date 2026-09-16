Clima Lluvioso el Jueves en CDMX: SMN Alerta por Chubascos y Descargas Eléctricas

Un canal de baja presión e inestabilidad atmosférica generarán más lluvias en la Ciudad de México (CDMX) el jueves, de acuerdo con los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

A través de su pronóstico regional para el Valle de México y la Megalópolis, el organismo previó precipitaciones de distinta intensidad en toda la zona centro del país por esos fenómenos meteorológicos.

En el caso de la CDMX, pronosticó para mañana 17 de septiembre cielo medio nublado a nublado durante el día.

Por la mañana, alertó sobre ambiente fresco con presencia de bruma y por la tarde, lluvias con intervalos de chubascos (5 a 25 mm en 24 horas). “Las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas”, dijo.

El SMN pronosticó además una temperatura mínima de 12 a 14 grados y una máxima de 24 a 26 grados centígrados. Además de viento del norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h.

En esta temporada de lluvias, autoridades como la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) han pedido a la ciudadanía atender recomendaciones como: retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los hogares; cerrar puertas y ventanas; no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, así como usar paraguas o impermeables en caso de salir de casa.

De igual manera, aconsejó tener siempre a la mano una lámpara, radio portátil y pilas suficientes; no arrojar desperdicios en ríos y barrancas, ya que azolvan el drenaje; barrer el techo de casa para que no se acumule basura y hojarasca; y manejar con extrema precaución y encender las luces.

A las recomendaciones se sumó la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), que instó también a guardar y proteger documentos personales (actas de nacimiento, escrituras, derechos agrarios, cartillas; entre otros) en bolsas de plástico o micas protectoras, o digitalizarlos y guardarlos en una memoria USB.

También insistió en la importancia de identificar de forma oportuna las señales de inestabilidad en zonas de ladera.

“La aparición repentina de grietas en el terreno o en los muros de las viviendas, la inclinación inusual de postes y árboles, así como los escurrimientos de agua con sedimento o la presencia de ruidos extraños, son indicadores claros de que el suelo se está moviendo”, dijo.

En caso de detectar esos signos, pidió a los pobladores que se alejaran de inmediato de la zona de riesgo y que aplicaran el plan familiar de protección civil, así como las recomendaciones emitidas por las autoridades locales.

SPB