Pronóstico del tiempo

Clima Lluvioso el Jueves en CDMX: SMN Alerta por Chubascos y Descargas Eléctricas

La Comisión Nacional del Agua brinda todos los detalles del pronóstico del tiempo para la capital mexicana

Personas se protegen de la lluvia en la CDMX el 6 de septiembre de 2026. Foto: CuartoscuroPersonas se protegen de la lluvia en la CDMX el 6 de septiembre de 2026. Foto: Cuartoscuro

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