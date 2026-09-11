Pronóstico del tiempo

Estos Estados Serán los Más Afectados por Frentes Fríos en 2026-2027, a Consecuencia de El Niño

El Servicio Meteorológico Nacional prevé mayor incidencia de sistemas frontales en la actual temporada, que abarca de septiembre a mayo

Personas se protegen de las bajas temperaturas en Guadalajara, Jalisco, por frente frío en enero 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPersonas se protegen de las bajas temperaturas en Guadalajara, Jalisco, por frente frío en enero 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Dónde Habrá Más Frentes Fríos en México? Estos Estados Serán Afectados a Consecuencia de El Niño 2026