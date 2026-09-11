Estos Estados Serán los Más Afectados por Frentes Fríos en 2026-2027, a Consecuencia de El Niño

Debido a la presencia del fenómeno climatológico El Niño, se prevé que más frentes fríos lleguen a territorio nacional en la temporada invernal 2026-2027, por lo que expertos dieron a conocer cuáles podrían ser los estados de la República Mexicana más afectados.

Un frente frío es un choque de dos masas de aire (una fría y una cálida), que ocasiona la formación de tormentas severas y eventos de Norte.

Estos fenómenos meteorológicos son impulsados por una masa de aire frío, a una velocidad entre 40 y 60 kilómetros por hora; tienen una duración aproximada de entre 5 y 7 días, y sus efectos pueden incluir bajas temperaturas, lluvias, nevadas, ondas gélidas, oleaje elevado y viento.

En conferencia de prensa, el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez Romaña, advirtió sobre la posible llegada de más frentes fríos a México en la temporada 2026-2027, debido a la presencia de El Niño.

“Estamos esperando una temporada activa, por arriba del promedio histórico o climatológico”, indicó el funcionario tras anunciar que de septiembre a mayo se prevén 56 sistemas frontales, seis más que el promedio.

Asimismo, reveló qué estados son los que pudieran tener la mayor incidencia de frentes fríos: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Tamaulipas.

Mientras que las entidades que podrían tener mayor afectación por eventos de Norte —ocasionados por los frentes fríos— serán Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y algunos de la Península de Yucatán.

Un evento de Norte consiste en vientos fuertes que provienen del norte o noroeste, asociados a masas de aire frío que bajan de Estados Unidos o Canadá con los frentes fríos, causando descenso de temperatura, lluvias y oleaje, especialmente en el golfo de México y el istmo de Tehuantepec, explicó la Dirección de Protección Civil de Tampico.

Según los pronósticos del SMN, este es el desglose de los 56 frentes fríos para los siguientes meses: se prevén 3 en septiembre, 7 en octubre, 8 en noviembre, 9 en diciembre, 8 en enero, 7 en febrero, 6 en marzo, 6 en abril y 2 en mayo.

“Noviembre, diciembre y enero justo son los meses que estamos esperando la mayor incidencia de frentes fríos”, añadió Vázquez Romaña.

SPB