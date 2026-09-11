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Pronóstico del Clima para Nuevo León: Altas Temperaturas

Entérate de las condiciones meteorológicas con Mauro Morales

Monterrey por las mañanasMonterrey por las mañanas. Foto: N+

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El área metropolitana tendrá una jornada con condiciones secas y temperaturas elevadas, mientras distintos sistemas meteorológicos mantienen presencia de precipitaciones en varias regiones del país.

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