Pronóstico del Clima para Nuevo León: Altas Temperaturas

Llegamos al fin de semana con un par de días muy calurosos. Iniciamos el viernes con temperaturas alrededor de los 26˚C en la zona metropolitana de Monterrey, con el cielo despejado y buena calidad del aire en todas las estaciones de monitoreo.

Se espera que hoy las máximas alcancen entre 37˚C y 38˚C, mientras que las probabilidades de lluvia se encuentran cerca del 10%. Para mañana sábado también pudieran registrarse máximas de 37˚C a 38˚C, con bajo potencial de precipitaciones, aunque no están descartadas.

Los sistemas meteorológicos dentro del territorio nacional siguen provocando lluvias. El día de hoy, los canales de baja presión, centros de baja presión y ondas tropicales provocarán lluvias y tormentas en el noroeste, occidente, centro y sureste del país, como es habitual en esta temporada.

Llegamos al 11 de septiembre, en el pico histórico de actividad ciclónica en el Atlántico, sin ciclones ni zonas de inestabilidad y con ingreso de polvo del Sahara. Los efectos de El Niño siguen inhibiendo la actividad en esta temporada, que resulta histórica con la presencia de solo 5 tormentas tropicales hasta la fecha y ningún huracán.

Esto rompe el récord al llegar al 11 de septiembre sin la presencia de huracanes, desde 1966, cuando inició la era de los satélites para monitorear la atmósfera.

En el Pacífico se han formado 13 tormentas al día de hoy. “Norbert” sigue activo, pero muy lejos del territorio nacional. Además, una nueva zona de inestabilidad frente a la costa alcanza el 80% de potencial ciclónico, por lo que será cuestión de horas para que veamos la formación del siguiente ciclón del Pacífico, dando una temporada sumamente activa.