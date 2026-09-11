Tormenta Norbert Tomará Fuerza de Huracán y Ya Vigilan Otro Posible Ciclón en la Misma Zona
Sigue la intensa actividad ciclónica en el Pacífico debido a la presencia del fenómeno climatológico El Niño
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El océano Pacífico permanecerá con intensa actividad ciclónica, luego de que la tormenta tropical Norbert evolucione a huracán y de que posiblemente se forme otro fenómeno meteorológico en la misma zona.
La mañana de este viernes, Norbert se ubicó a mil 265 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y de acuerdo con los pronósticos, aumentará su fuerza hasta convertirse mañana en un huracán categoría 1 en la estaca Saffir-Simpson.
El sistema, que se dirige al oeste con vientos de 95 km/h, no representa ningún tipo de peligro para México debido a su distancia y trayectoria, destacó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
“La tormenta tropical Norbert se intensifica gradualmente al oeste-suroeste de la península de Baja California. No afecta a México”, destacó.
Sin embargo, el organismo dio a conocer que también vigila una zona de baja presión con posibilidad de desarrollo ciclónico, cerca de Norbert.
Se trata de una perturbación tropical al suroeste de Jalisco y Colima, exactamente a mil 040 km de Playa Pérula, que incrementó a 30% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene en 80% la posibilidad en siete días.
Las últimas semanas se han desarrollado varios sistemas, uno tras otro, en el océano Pacífico, cuyas aguas se han calentado por la presencia del fenómeno climatológico El Niño.
Incluso, en una conferencia de prensa reciente, Jorge Zavala, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), alertó sobre un posible incremento en la probabilidad de presencia de huracanes de categoría mayor entre septiembre y noviembre de este año.
Así como un aumento del contenido de calor oceánico en el Pacífico mexicano en los últimos cuatro meses del 2026.
A manera de comparación, en el Pacífico se han desarrollado 14 ciclones tropicales y en el Atlántico únicamente cinco, pues El Niño consiste en el calentamiento anómalo del mar en el Pacífico.
En este litoral se han formado hasta el momento las tormentas Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida, Hernan, Iselle, Julio y Norbert, así como los huracanes Fausto, Genevieve, Karina, Lowell y Marie; mientras que en el Atlántico solo las tormentas Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly y Edouard.
La zona de baja presión al suroeste de #Jalisco y #Colima incrementa a 30% su probabilidad para desarrollo ciclónico a 48 horas. pic.twitter.com/icFvJJMCD4— CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 11, 2026
SPB