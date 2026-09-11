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Tormenta Norbert Tomará Fuerza de Huracán y Ya Vigilan Otro Posible Ciclón en la Misma Zona

Sigue la intensa actividad ciclónica en el Pacífico debido a la presencia del fenómeno climatológico El Niño

Afectaciones en Barra de Coyuca, Guerrero, por paso de tormenta Boris en junio 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAfectaciones en Barra de Coyuca, Guerrero, por paso de tormenta Boris en junio 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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