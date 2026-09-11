Tormenta Norbert Tomará Fuerza de Huracán y Ya Vigilan Otro Posible Ciclón en la Misma Zona

El océano Pacífico permanecerá con intensa actividad ciclónica, luego de que la tormenta tropical Norbert evolucione a huracán y de que posiblemente se forme otro fenómeno meteorológico en la misma zona.

La mañana de este viernes, Norbert se ubicó a mil 265 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y de acuerdo con los pronósticos, aumentará su fuerza hasta convertirse mañana en un huracán categoría 1 en la estaca Saffir-Simpson.